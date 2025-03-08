В Самарской области рухнула цирковая трибуна с людьми: что известно о ЧП

В Самарской области в цирке-шапито рухнула трибуна со зрителями, пострадали люди. В СК России уже заинтересовались делом и поручили разобраться в происшествии. Подробности — в материале URA.RU.
Трибуны рухнули в цирке Самарской области
7 марта в Нефтегорске (Самарская область) обрушилась трибуна в передвижном цирке во время представления. По информации местных telegram-каналов, около 20 зрителей упали с высоты примерно трех метров.
Согласно сообщению, на момент происшествия в цирке находилось 350 человек. По данным регионального управления МЧС, ЧП случилось в 18:05 по местному времени по адресу улица Нефтяников, 1. В результате рухнуло шесть рядов трибун, что привело к падению людей.
Пострадавшие
В результате обрушения пять человек, включая троих детей, получили травмы. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию от экстренных служб. Несмотря на серьезность происшествия, смертельных исходов удалось избежать.
СК пообещал разобраться с обрушением трибун
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о происшествии в передвижном цирке в Нефтегорске (Самарская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Поручил… представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указали в telegram-канале СК. По информации ведомства, по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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