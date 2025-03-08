08 марта 2025

Появились кадры из трубы, по которой ВС РФ зашли в тыл ВСУ под Курском

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Российские военные застали врасплох бойцов ВСУ под Суджей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Появились кадры, на которых зафиксирован маневр российских военнослужащих с проникновением на позиции ВСУ под Суджей в Курской области. Для передислокации ВС РФ использовали заброшенный трубопровод. Об этом пишет telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Процесс операции трубопроводных войск в Курской области. Аналогичный маневр ранее был осуществлен ОДШБР „Ветераны“ под Авдеевкой. Если операция прошла успешно, то благодаря ей российская армия имеет шанс углубиться сразу на несколько километров в оборону противника», — говорится в telegram-канале.

Также сообщается, что ВСУ обнаружили маневр при помощи дронов и пытались обстрелять российские позиции осколочно-фугасными и кассетными снарядами. Однако украинская колонна, покидавшая восточную часть Суджи, была подбита.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Как сообщалось ранее, по сведениям Bloomberg, российские войска используют нестандартные методы передислокации, включая перемещение через заброшенный газопровод. В частности, для того, чтобы развернуться за линией фронта.

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Появились кадры, на которых зафиксирован маневр российских военнослужащих с проникновением на позиции ВСУ под Суджей в Курской области. Для передислокации ВС РФ использовали заброшенный трубопровод. Об этом пишет telegram-канал «Военный Осведомитель». «Процесс операции трубопроводных войск в Курской области. Аналогичный маневр ранее был осуществлен ОДШБР „Ветераны“ под Авдеевкой. Если операция прошла успешно, то благодаря ей российская армия имеет шанс углубиться сразу на несколько километров в оборону противника», — говорится в telegram-канале. Также сообщается, что ВСУ обнаружили маневр при помощи дронов и пытались обстрелять российские позиции осколочно-фугасными и кассетными снарядами. Однако украинская колонна, покидавшая восточную часть Суджи, была подбита. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Как сообщалось ранее, по сведениям Bloomberg, российские войска используют нестандартные методы передислокации, включая перемещение через заброшенный газопровод. В частности, для того, чтобы развернуться за линией фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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