Волонтерам из Перми и Губахи пришлось снимать жилье для 13 кошек. Хозяйка животных умерла. Из квартиры в поселке Углеуральский их выгнали по просьбе социальной службы. Власти планируют выделить освободившиеся площади под нужды переселенцев из аварийного жилья, объяснили в Центре реабилитации бездомных животных «Дозор».
«Пришлось снять квартиру для кошек. Там (на новом месте — прим. URA.RU) они просто забились за батарею. Откуда их столько, мы не знаем — либо расплодились, либо пенсионерка насобирала. Волонтеры Губахи пытаются их пристроить, но никто не берет. И лучше пристраивать у нас, в Перми — здесь люди более ответственно относятся к животным», — пояснила зоозащитница центра в интервью 59.RU.
Пять кошек находятся на лечении в пермском «Дозоре». У всех диагностировали отит, на шерсти — наблюдались колтуны. Одного счастливчика, кота Гэлакси, удалось пристроить в семью. За ним пообещали приехать в воскресенье. В середине следующей недели оставшихся четверых — Йонку, Винила, Яромира и Анчутку — стерилизуют. Они будут готовы отправиться домой.
В съемной губахинской квартире остаются еще восемь животных, два мальчика и шесть девочек. Потенциальных хозяев заранее предупреждают о старой кошке с опухолью и другой — пугливой, которой надо регулярно обрабатывать рану.
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