08 марта 2025
07 марта 2025

В Прикамье волонтеры сняли временную квартиру для 13 кошек после смерти хозяйки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные с трудом обживаются на новом месте (архивное фото)
Животные с трудом обживаются на новом месте (архивное фото) Фото:

Волонтерам из Перми и Губахи пришлось снимать жилье для 13 кошек. Хозяйка животных умерла. Из квартиры в поселке Углеуральский их выгнали по просьбе социальной службы. Власти планируют выделить освободившиеся площади под нужды переселенцев из аварийного жилья, объяснили в Центре реабилитации бездомных животных «Дозор».

«Пришлось снять квартиру для кошек. Там (на новом месте — прим. URA.RU) они просто забились за батарею. Откуда их столько, мы не знаем — либо расплодились, либо пенсионерка насобирала. Волонтеры Губахи пытаются их пристроить, но никто не берет. И лучше пристраивать у нас, в Перми — здесь люди более ответственно относятся к животным», — пояснила зоозащитница центра в интервью 59.RU.

Пять кошек находятся на лечении в пермском «Дозоре». У всех диагностировали отит, на шерсти — наблюдались колтуны. Одного счастливчика, кота Гэлакси, удалось пристроить в семью. За ним пообещали приехать в воскресенье. В середине следующей недели оставшихся четверых — Йонку, Винила, Яромира и Анчутку — стерилизуют. Они будут готовы отправиться домой.

В съемной губахинской квартире остаются еще восемь животных, два мальчика и шесть девочек. Потенциальных хозяев заранее предупреждают о старой кошке с опухолью и другой — пугливой, которой надо регулярно обрабатывать рану.

Поиск хозяев осложняется особенностями ухода за животными
Поиск хозяев осложняется особенностями ухода за животными
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Волонтерам из Перми и Губахи пришлось снимать жилье для 13 кошек. Хозяйка животных умерла. Из квартиры в поселке Углеуральский их выгнали по просьбе социальной службы. Власти планируют выделить освободившиеся площади под нужды переселенцев из аварийного жилья, объяснили в Центре реабилитации бездомных животных «Дозор». «Пришлось снять квартиру для кошек. Там (на новом месте — прим. URA.RU) они просто забились за батарею. Откуда их столько, мы не знаем — либо расплодились, либо пенсионерка насобирала. Волонтеры Губахи пытаются их пристроить, но никто не берет. И лучше пристраивать у нас, в Перми — здесь люди более ответственно относятся к животным», — пояснила зоозащитница центра в интервью 59.RU. Пять кошек находятся на лечении в пермском «Дозоре». У всех диагностировали отит, на шерсти — наблюдались колтуны. Одного счастливчика, кота Гэлакси, удалось пристроить в семью. За ним пообещали приехать в воскресенье. В середине следующей недели оставшихся четверых — Йонку, Винила, Яромира и Анчутку — стерилизуют. Они будут готовы отправиться домой. В съемной губахинской квартире остаются еще восемь животных, два мальчика и шесть девочек. Потенциальных хозяев заранее предупреждают о старой кошке с опухолью и другой — пугливой, которой надо регулярно обрабатывать рану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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