Huff Post: любовь Трампа к гольфу обошлась американцам почти в 20 млн долларов

Затраты на поездки президента США Дональда Трампа для игры в гольф на его собственных полях во Флориде с момента его вступления в должность главы государства составили более 18 миллионов долларов. Об этом сообщил Huff Post. Эти расходы были покрыты за счет американских налогоплательщиков.
«Стоимость гольф-выходных Трампа для налогоплательщиков достигла 18,2 миллиона долларов», — пишет Huff Post. Согласно анализу информационного портала, общие траты американского лидера на подобные цели в течение первого президентского срока достигли около 151,5 миллиона долларов.
Издание уточнило, что президент уже более десятка раз посещал свои гольф-поля в Уэст-Палм-Бич и Дорале за время своего второго президентского срока. Согласно данным за 2019 год стоимость каждой из четырех первых поездок Трампа в его резиденцию Мар-а-Лаго составила 3 383 250 долларов. Оценка проводилась по курсу 2017 года, в настоящее время эта сумма значительно выше.
Для организации поездок Трампа используются значительные государственные ресурсы, включая перелеты на самолете Air Force One и транспортировку автомобилей для его кортежа на военно-транспортных самолетах. Помимо этого, за обеспечение безопасности отвечают полицейские катера и судно береговой охраны, что также влечет за собой дополнительные расходы.
Ранее Трампа возмутили расходы США на Украину. Американский лидер выразил свое недовольство тем, как легко его предшественник на посту президента США Джо Байден одобрил значительные бюджетные расходы на оказание военной помощи Украине. Он сравнил американские расходы на помощь Киеву с отниманием конфеты у ребенка.
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