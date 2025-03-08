08 марта 2025

Орангутан Захар из зоопарка Екатеринбурга обалдел от нового напитка. Видео

В зоопарке Екатеринбурга орангутан любит пить кисель
© Служба новостей «URA.RU»
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Захар обучен хорошим манерам
Захар обучен хорошим манерам Фото:

В Екатеринбургском зоопарке орангутан Захар любит пить кисель. Он его смакует, сообщили в пресс-службе зверинца.

«Орангутану Захару так нравится кисель, что он не просто пьет его, а смакует, перекатывая напиток в полости рта, чтобы дольше ощущать вкус. Выглядит это, конечно, забавно», — говорится в сообщении в их группе в соцсети «ВКонтакте».

В зоопарке отметили, что такой способ употребления оценят дегустаторы. В комментариях пишут, что орангутан обучен хорошим манерам и хотят узнать, какой кисель он предпочитает.

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В Екатеринбургском зоопарке орангутан Захар любит пить кисель. Он его смакует, сообщили в пресс-службе зверинца. «Орангутану Захару так нравится кисель, что он не просто пьет его, а смакует, перекатывая напиток в полости рта, чтобы дольше ощущать вкус. Выглядит это, конечно, забавно», — говорится в сообщении в их группе в соцсети «ВКонтакте». В зоопарке отметили, что такой способ употребления оценят дегустаторы. В комментариях пишут, что орангутан обучен хорошим манерам и хотят узнать, какой кисель он предпочитает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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