Захар обучен хорошим манерам
В Екатеринбургском зоопарке орангутан Захар любит пить кисель. Он его смакует, сообщили в пресс-службе зверинца.
«Орангутану Захару так нравится кисель, что он не просто пьет его, а смакует, перекатывая напиток в полости рта, чтобы дольше ощущать вкус. Выглядит это, конечно, забавно», — говорится в сообщении в их группе в соцсети «ВКонтакте».
В зоопарке отметили, что такой способ употребления оценят дегустаторы. В комментариях пишут, что орангутан обучен хорошим манерам и хотят узнать, какой кисель он предпочитает.
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