08 марта 2025
07 марта 2025

Курганец похвастался рекордным уловом рыбы на особую приманку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший улов ждал рыбака
Хороший улов ждал рыбака Фото:

Рыбак наловил за короткое время почти два ведра рыбы на реке Тобол недалеко от Кургана. Он использовал в качестве приманки — «Малину». Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети.

«Наловил кучу рыбы на Тоболе. На приманку брал „Малину“, клев был отличный», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удачного улова.

Ранее рыбак наловил много рыбы на озере Орлово рядом с Курганом. Клев был хороший, а благоприятная погода сопутствовала удаче. 

Улов на реке Тобол
Улов на реке Тобол
Фото:

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Рыбак наловил за короткое время почти два ведра рыбы на реке Тобол недалеко от Кургана. Он использовал в качестве приманки — «Малину». Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети. «Наловил кучу рыбы на Тоболе. На приманку брал „Малину“, клев был отличный», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удачного улова. Ранее рыбак наловил много рыбы на озере Орлово рядом с Курганом. Клев был хороший, а благоприятная погода сопутствовала удаче. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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