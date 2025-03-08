Хороший улов ждал рыбака
Рыбак наловил за короткое время почти два ведра рыбы на реке Тобол недалеко от Кургана. Он использовал в качестве приманки — «Малину». Об этом любитель зимнего лова рассказал в соцсети.
«Наловил кучу рыбы на Тоболе. На приманку брал „Малину“, клев был отличный», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удачного улова.
Ранее рыбак наловил много рыбы на озере Орлово рядом с Курганом. Клев был хороший, а благоприятная погода сопутствовала удаче.
Улов на реке Тобол
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!