Хороший улов ждал рыбака
Любитель зимней рыбалки похвастался уловом на озере Орлово рядом с Курганом. Клев был отличный, а благоприятная погода сопутствовала удачной рыбалке. Об этом курганец рассказал в соцсети.
«Улов на озере Орлово. Наловил рыбы», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удачного улова.
Ранее курганец наловил кучу карасей в городе у Бурово-Петровского моста. Хороший клев был с 12:00 до 15:00 часов.
Улов на озере Орлово
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