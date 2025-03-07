07 марта 2025

Большим уловом похвастался курганский рыбак на озере Орлово. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший улов ждал рыбака
Хороший улов ждал рыбака Фото:

Любитель зимней рыбалки похвастался уловом на озере Орлово рядом с Курганом. Клев был отличный, а благоприятная погода сопутствовала удачной рыбалке. Об этом курганец рассказал в соцсети.

«Улов на озере Орлово. Наловил рыбы», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удачного улова.

Ранее курганец наловил кучу карасей в городе у Бурово-Петровского моста. Хороший клев был с 12:00 до 15:00 часов. 

Улов на озере Орлово
Улов на озере Орлово
Фото:

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Любитель зимней рыбалки похвастался уловом на озере Орлово рядом с Курганом. Клев был отличный, а благоприятная погода сопутствовала удачной рыбалке. Об этом курганец рассказал в соцсети. «Улов на озере Орлово. Наловил рыбы», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удачного улова. Ранее курганец наловил кучу карасей в городе у Бурово-Петровского моста. Хороший клев был с 12:00 до 15:00 часов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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