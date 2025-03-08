08 марта 2025

ФСБ задержала «наркобаронов» на окраине Екатеринбурга

Сотрудники ФСБ пресекли продажу крупной партии наркотиков в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ задержали двух свердловчан
Сотрудники ФСБ задержали двух свердловчан Фото:

Сотрудники ФСБ накрыли крупных наркодилеров в поселке Исток Свердловской области. У них изъяли почти килограмм запрещенных наркотических веществ, рассказал URA.RU информированный источник.

«По адресам у двух жителей Истока прошли обыски, изъяты банки с 890 граммами запрещенного наркотического вещества, которые планировали расфасовать и продать», — передал собеседник. По его данным, обыски также проходили в доме одного из подозреваемых в поселке Балтым.

Оба задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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Сотрудники ФСБ накрыли крупных наркодилеров в поселке Исток Свердловской области. У них изъяли почти килограмм запрещенных наркотических веществ, рассказал URA.RU информированный источник. «По адресам у двух жителей Истока прошли обыски, изъяты банки с 890 граммами запрещенного наркотического вещества, которые планировали расфасовать и продать», — передал собеседник. По его данным, обыски также проходили в доме одного из подозреваемых в поселке Балтым. Оба задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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