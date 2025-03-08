ФСБ задержала «наркобаронов» на окраине Екатеринбурга

Сотрудники ФСБ задержали двух свердловчан
Сотрудники ФСБ накрыли крупных наркодилеров в поселке Исток Свердловской области. У них изъяли почти килограмм запрещенных наркотических веществ, рассказал URA.RU информированный источник.
«По адресам у двух жителей Истока прошли обыски, изъяты банки с 890 граммами запрещенного наркотического вещества, которые планировали расфасовать и продать», — передал собеседник. По его данным, обыски также проходили в доме одного из подозреваемых в поселке Балтым.
Оба задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.
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