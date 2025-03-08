Госавтоинспекция экстренно предупредила челябинских водителей о грядущем шторме

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на территории региона. Пресс-служба ведомства рекомендует воздержаться от дальних поездок из-за надвигающегося шторма.
«10 марта на территории горно-заводской зоны области ожидается сильный снег. Метели, снежные заносы, гололедица приведут к возможным осложнениям на дорогах. Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних поездок», — отмечает пресс-служба в своем telegram-канале.
. В Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отмечают, что на регион надвигается шторм. По прогнозам синоптиков ночью и днем 10 марта в горных районах ожидается сильный и мокрый снег с метелями. Автолюбителям следует проявлять особую осторожность и рекомендуется ездить на пониженный скорости и соблюдать дистанцию между автомобилями
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