08 марта 2025
07 марта 2025

Госавтоинспекция экстренно предупредила челябинских водителей о грядущем шторме

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок
Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на территории региона. Пресс-служба ведомства рекомендует воздержаться от дальних поездок из-за надвигающегося шторма. 

«10 марта на территории горно-заводской зоны области ожидается сильный снег. Метели, снежные заносы, гололедица приведут к возможным осложнениям на дорогах. Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних поездок», — отмечает пресс-служба в своем telegram-канале. 

. В Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отмечают, что на регион надвигается шторм. По прогнозам синоптиков  ночью и днем 10 марта в горных районах ожидается сильный и мокрый снег с метелями. Автолюбителям следует проявлять особую осторожность и рекомендуется ездить на пониженный скорости и соблюдать дистанцию между автомобилями

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Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на территории региона. Пресс-служба ведомства рекомендует воздержаться от дальних поездок из-за надвигающегося шторма.  «10 марта на территории горно-заводской зоны области ожидается сильный снег. Метели, снежные заносы, гололедица приведут к возможным осложнениям на дорогах. Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних поездок», — отмечает пресс-служба в своем telegram-канале.  . В Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отмечают, что на регион надвигается шторм. По прогнозам синоптиков  ночью и днем 10 марта в горных районах ожидается сильный и мокрый снег с метелями. Автолюбителям следует проявлять особую осторожность и рекомендуется ездить на пониженный скорости и соблюдать дистанцию между автомобилями
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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