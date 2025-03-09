Свердловчанки заняли весь подиум масс-старта Кубка по биатлону в Златоусте

В 12-километровом женском масс-старте финала Кубка мира по биатлону в Златоусте Челябинской области весь подиум заняли спортсменки, представляющие Свердловскую область. Об этом сообщает работающий на соревнованиях корреспондент URA.RU
Победительницей стала Ирина Казакевич, допустившая один промах и финишировавшая с флагом Свердловской области. Второй стала Тамара Дербушева, чисто стрелявшая и уступившая лидеру всего 5,1 секунды. На третьем месте — Светлана Миронова, также не допустившая ни одного промаха — с отставанием 14,4 секунды. Кроме того, Казакевич помимо сегодняшней победы по итогам сезона взяла и малый кубок в общем зачете гонок преследования.
Победительница спринта и гонки преследования в Златоусте Виктория Сливко сегодня не вышла на старт из-за болезни. Пропустила гонку по той же причине и Наталья Шевченко. В 13 часов по московскому времени начнется мужской масс-старт.
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