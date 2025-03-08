ВС России сводят на нет все успехи ВСУ под Курском за полгода: как освобождают регион

ВС РФ перешли в мощную контратаку в Курской области

09 марта 2025 в 06:32 Размер текста - 17 +

Российские военные выбивают ВСУ из приграничной области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные форсировали наступательные операции в Курской области, противостоя закрепившимся там ранее силам ВСУ. Тем временем украинские боевики несут большие потери на фоне приостановки поставок американского вооружения. Буквально за несколько дней они вынуждены отступить на сотни километров с российской территории. На какие неординарные шаги идут ВС РФ, чтобы выбить противника и достигнуть полного тактического преимущества, — в материале URA.RU. ВСУ потеряли под Курском две трети территорий ВСУ отступают с территории Курской области, теряя значительное количество ранее занимаемых позиций. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera, отметив, что бойцы ВСУ утратили около двух третей контролируемой территории. «Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — уточнило издание. ВС РФ берут иностранную технику под Курском Вооруженные силы России захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90 в приграничном районе Курской области. Брошенная техника стояла там несколько месяцев. ВС РФ продолжают захватывать предоставленную Украине западную военную технику Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Боевая машина находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — написала «Российская газета». Ранее Швеция отправила Украине более полусотни CV90, не афишируя это публично. Впервые ВС РФ завладели шведским БМП в качестве трофея в зоне спецоперации летом 2023 года. ВС РФ зашли в тыл ВСУ через трубу Российские военнослужащие проникли на позиции ВСУ под Суджей, используя заброшенный трубопровод. Об этом рассказал telegram-канал «Военный Осведомитель». Российские военные настигли противника через трубопровод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Процесс операции трубопроводных войск в Курской области. Аналогичный маневр ранее был осуществлен ОДШБР „Ветераны“ под Авдеевкой. Если операция прошла успешно, то благодаря ей российская армия имеет шанс углубиться сразу на несколько километров в оборону противника», — отмечается в сообщении канала. Корреспондент URA.RU обратился в МО РФ за комментарием. При наличии он будет опубликован. Популярную у мародеров из ВСУ «Пятерочку» освободили Российские военные смогли вытеснить ВСУ из магазина «Пятерочка» в Судже. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок, отметивший, что этот объект стал «местом паломничества» для украинских военнослужащих, которые его разгромили. Мародерам пришлось покинуть разгромленный магазин Фото: Илья Московец © URA.RU «Та самая „Пятерочка“ в Судже, ставшая местом паломничества одичалых украинцев и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника. Плацдарм ВСУ в Курской области России неумолимо сужается», — подчеркнул Котенок. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Россия уничтожает ВСУ на фоне отказа США от помощи Российские военные усилили наступательные операции в Курской области, противостоя силам ВСУ. По сведениям агентства Bloomberg, активизация действий ВС РФ связана с приостановкой США военной помощи Украине. «ВС РФ спешат оттеснить и отрезать украинские войска в Курской области. Россия продолжает усиливать наступательные операции в отдельных прифронтовых районах, вероятно, для того, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя», — резюмировало американское издание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные форсировали наступательные операции в Курской области, противостоя закрепившимся там ранее силам ВСУ. Тем временем украинские боевики несут большие потери на фоне приостановки поставок американского вооружения. Буквально за несколько дней они вынуждены отступить на сотни километров с российской территории. На какие неординарные шаги идут ВС РФ, чтобы выбить противника и достигнуть полного тактического преимущества, — в материале URA.RU. ВСУ отступают с территории Курской области, теряя значительное количество ранее занимаемых позиций. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera, отметив, что бойцы ВСУ утратили около двух третей контролируемой территории. «Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — уточнило издание. Вооруженные силы России захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90 в приграничном районе Курской области. Брошенная техника стояла там несколько месяцев. «Боевая машина находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — написала «Российская газета». Ранее Швеция отправила Украине более полусотни CV90, не афишируя это публично. Впервые ВС РФ завладели шведским БМП в качестве трофея в зоне спецоперации летом 2023 года. Российские военнослужащие проникли на позиции ВСУ под Суджей, используя заброшенный трубопровод. Об этом рассказал telegram-канал «Военный Осведомитель». «Процесс операции трубопроводных войск в Курской области. Аналогичный маневр ранее был осуществлен ОДШБР „Ветераны“ под Авдеевкой. Если операция прошла успешно, то благодаря ей российская армия имеет шанс углубиться сразу на несколько километров в оборону противника», — отмечается в сообщении канала. Корреспондент URA.RU обратился в МО РФ за комментарием. При наличии он будет опубликован. Российские военные смогли вытеснить ВСУ из магазина «Пятерочка» в Судже. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок, отметивший, что этот объект стал «местом паломничества» для украинских военнослужащих, которые его разгромили. «Та самая „Пятерочка“ в Судже, ставшая местом паломничества одичалых украинцев и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника. Плацдарм ВСУ в Курской области России неумолимо сужается», — подчеркнул Котенок. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Российские военные усилили наступательные операции в Курской области, противостоя силам ВСУ. По сведениям агентства Bloomberg, активизация действий ВС РФ связана с приостановкой США военной помощи Украине. «ВС РФ спешат оттеснить и отрезать украинские войска в Курской области. Россия продолжает усиливать наступательные операции в отдельных прифронтовых районах, вероятно, для того, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя», — резюмировало американское издание.