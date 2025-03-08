08 марта 2025

Ваза с цветами, упавшая из окна пермской многоэтажки, разбила авто

Пермяк разыскивает соседа, который избавился от тюльпанов, выбросив их в окно
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюльпаны выбросили из окна многоэтажки вместе с вазой
Тюльпаны выбросили из окна многоэтажки вместе с вазой Фото:

В Перми выброшенная из окна многоэтажки стеклянная ваза с тюльпанами повредила припаркованный рядом автомобиль. Инцидент произошел вечером 8 марта во дворе дома ЖК «Авиатор». Видео автовладельца размещено в telegram-канале «ЧП Пермь». 

«Кто-то из этого дома скинул вазу с цветами. Вот цветочки лежат, эта ваза прилетела в капот», — рассказал мужчина.  

По его словам, он был дома, когда услышал громкий удар и звук сигнализации своего автомобиля. Выйдя на балкон, он заметил отражения бликов на капоте машины. Мужчина спуститься на улицу, где он обнаружил неожиданный сюрприз: на капоте его легковушки вмятина, а вокруг валяются осколки стекла и цветы. Он собрал осколки и вызвал полицию. 

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В Перми выброшенная из окна многоэтажки стеклянная ваза с тюльпанами повредила припаркованный рядом автомобиль. Инцидент произошел вечером 8 марта во дворе дома ЖК «Авиатор». Видео автовладельца размещено в telegram-канале «ЧП Пермь».  «Кто-то из этого дома скинул вазу с цветами. Вот цветочки лежат, эта ваза прилетела в капот», — рассказал мужчина.   По его словам, он был дома, когда услышал громкий удар и звук сигнализации своего автомобиля. Выйдя на балкон, он заметил отражения бликов на капоте машины. Мужчина спуститься на улицу, где он обнаружил неожиданный сюрприз: на капоте его легковушки вмятина, а вокруг валяются осколки стекла и цветы. Он собрал осколки и вызвал полицию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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