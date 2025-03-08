Ваза с цветами, упавшая из окна пермской многоэтажки, разбила авто

В Перми выброшенная из окна многоэтажки стеклянная ваза с тюльпанами повредила припаркованный рядом автомобиль. Инцидент произошел вечером 8 марта во дворе дома ЖК «Авиатор». Видео автовладельца размещено в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Кто-то из этого дома скинул вазу с цветами. Вот цветочки лежат, эта ваза прилетела в капот», — рассказал мужчина.
По его словам, он был дома, когда услышал громкий удар и звук сигнализации своего автомобиля. Выйдя на балкон, он заметил отражения бликов на капоте машины. Мужчина спуститься на улицу, где он обнаружил неожиданный сюрприз: на капоте его легковушки вмятина, а вокруг валяются осколки стекла и цветы. Он собрал осколки и вызвал полицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!