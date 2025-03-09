09 марта 2025

Figaro: брат заместителя Трампа воевал в рядах ВСУ

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Брат второго по важности человека в США воевал за ВСУ
Брат второго по важности человека в США воевал за ВСУ Фото:

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса 2,5 года воевал в рядах ВСУ. Об этом сообщает Figaro.

«Техасец Нэйт [Вэнс] провел на Украине три года, два с половиной из которых сражался на самых кровопролитных фронтах. В том числе в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Мать Джей Ди — сестра отца Нейта», — пишет издание.

Нэйт Вэнс приехал во Львов в 2022 году. Он принимал участие в конфликте в составе одного из подразделений на разных направлениях. В США наемник вернулся лишь перед инаугурацией Трампа в 2025. Он объяснил журналистам, что опасался попасть в плен.

Джей Ди Вэнс, вступивший в должность вице-президента США в январе 2025 года, ранее выражал мысль о возможности отправки американских войск на Украину в случае неудачи переговоров с Россией. До этого Вэнс озвучил мысль, что у Вашингтона всегда остается возможность отправить своих военных на Украину.

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Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса 2,5 года воевал в рядах ВСУ. Об этом сообщает Figaro. «Техасец Нэйт [Вэнс] провел на Украине три года, два с половиной из которых сражался на самых кровопролитных фронтах. В том числе в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Мать Джей Ди — сестра отца Нейта», — пишет издание. Нэйт Вэнс приехал во Львов в 2022 году. Он принимал участие в конфликте в составе одного из подразделений на разных направлениях. В США наемник вернулся лишь перед инаугурацией Трампа в 2025. Он объяснил журналистам, что опасался попасть в плен. Джей Ди Вэнс, вступивший в должность вице-президента США в январе 2025 года, ранее выражал мысль о возможности отправки американских войск на Украину в случае неудачи переговоров с Россией. До этого Вэнс озвучил мысль, что у Вашингтона всегда остается возможность отправить своих военных на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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