09 марта 2025
08 марта 2025

За сутки в Пермском крае произошло девять пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Отмечается, что на пожаре есть один травмированный человек
Отмечается, что на пожаре есть один травмированный человек Фото:

За сутки 8 марта 2025 года на территории Пермского края произошло девять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В Пермском крае за сутки ликвидировано девять пожаров. Из них три пожара произошло на территории города Перми, два на территории Пермского муниципального округа, по одному на территориях Лысьвенского, Ильинского, Чусовского, Верещагинского муниципальных образований», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации МЧС, в результате пожаров жертв удалось избежать. Тем не менее, имеется один травмированный.

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За сутки 8 марта 2025 года на территории Пермского края произошло девять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. «В Пермском крае за сутки ликвидировано девять пожаров. Из них три пожара произошло на территории города Перми, два на территории Пермского муниципального округа, по одному на территориях Лысьвенского, Ильинского, Чусовского, Верещагинского муниципальных образований», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. По информации МЧС, в результате пожаров жертв удалось избежать. Тем не менее, имеется один травмированный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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