09 марта 2025
08 марта 2025

Пермякам напомнили об опасности выхода на лед весной

© Служба новостей «URA.RU»
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Выход на лед весной может стоить жизни
Выход на лед весной может стоить жизни Фото:

Главное управление МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о повышенной опасности выхода на лед весной. Ведомство напомнило о необходимости соблюдения правил безопасности на замерзших водоемах.

«Выход на лед запрещен под соответствующие знаки. Нельзя выходить на замерзший водоем в условиях плохой видимости и темное время суток», — сказано в telegram-канале ведомства.

Кроме того, МЧС подчеркивает важность особой осторожности во время снегопадов, когда снег может скрыть опасные промоины на льду. Также ведомство напоминает о необходимости не оставлять детей без присмотра возле водоемов и избегать выезда на лед в неустановленных местах.

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Главное управление МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о повышенной опасности выхода на лед весной. Ведомство напомнило о необходимости соблюдения правил безопасности на замерзших водоемах. «Выход на лед запрещен под соответствующие знаки. Нельзя выходить на замерзший водоем в условиях плохой видимости и темное время суток», — сказано в telegram-канале ведомства. Кроме того, МЧС подчеркивает важность особой осторожности во время снегопадов, когда снег может скрыть опасные промоины на льду. Также ведомство напоминает о необходимости не оставлять детей без присмотра возле водоемов и избегать выезда на лед в неустановленных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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