Пермякам напомнили об опасности выхода на лед весной

Главное управление МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о повышенной опасности выхода на лед весной. Ведомство напомнило о необходимости соблюдения правил безопасности на замерзших водоемах.
«Выход на лед запрещен под соответствующие знаки. Нельзя выходить на замерзший водоем в условиях плохой видимости и темное время суток», — сказано в telegram-канале ведомства.
Кроме того, МЧС подчеркивает важность особой осторожности во время снегопадов, когда снег может скрыть опасные промоины на льду. Также ведомство напоминает о необходимости не оставлять детей без присмотра возле водоемов и избегать выезда на лед в неустановленных местах.
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