09 марта 2025
08 марта 2025

В пермском ТРЦ «IMALL Эспланада» закроется несколько магазинов одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Точки закроют из-за низкой рентабельности
Точки закроют из-за низкой рентабельности Фото:

Несколько магазинов одежды в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада» будут закрыты. Магазины RE, XC, CR и MO, принадлежащие ООО «Ре Трейдинг», прекратят свою работу из-за низкой рентабельности.

«Было закуплено слишком много товара, который не смогли продать в полном объеме. Чтобы снизить расходы, начали закрывать нерентабельные магазины. В данный момент распродаются старые коллекции одежды», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сотрудника одного из магазинов.

Изначально магазины принадлежали польской компании LPP, но после введения санкций произошла смена учредителя и бренды были переименованы. Последний рабочий день магазинов запланирован на 30 марта. Другие торговые точки ООО «Ре Трейдинг», расположенные в ТРЦ «Планета», продолжат функционировать как обычно.

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Несколько магазинов одежды в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада» будут закрыты. Магазины RE, XC, CR и MO, принадлежащие ООО «Ре Трейдинг», прекратят свою работу из-за низкой рентабельности. «Было закуплено слишком много товара, который не смогли продать в полном объеме. Чтобы снизить расходы, начали закрывать нерентабельные магазины. В данный момент распродаются старые коллекции одежды», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сотрудника одного из магазинов. Изначально магазины принадлежали польской компании LPP, но после введения санкций произошла смена учредителя и бренды были переименованы. Последний рабочий день магазинов запланирован на 30 марта. Другие торговые точки ООО «Ре Трейдинг», расположенные в ТРЦ «Планета», продолжат функционировать как обычно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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