В пермском ТРЦ «IMALL Эспланада» закроется несколько магазинов одежды

Несколько магазинов одежды в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада» будут закрыты. Магазины RE, XC, CR и MO, принадлежащие ООО «Ре Трейдинг», прекратят свою работу из-за низкой рентабельности.
«Было закуплено слишком много товара, который не смогли продать в полном объеме. Чтобы снизить расходы, начали закрывать нерентабельные магазины. В данный момент распродаются старые коллекции одежды», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сотрудника одного из магазинов.
Изначально магазины принадлежали польской компании LPP, но после введения санкций произошла смена учредителя и бренды были переименованы. Последний рабочий день магазинов запланирован на 30 марта. Другие торговые точки ООО «Ре Трейдинг», расположенные в ТРЦ «Планета», продолжат функционировать как обычно.
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