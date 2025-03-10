В РФ хотят вести уголовную ответственность за нападение на сотрудников экстренных служб

В России необходимо ввести уголовную ответственность за нападения на сотрудников экстренных служб во время выполнения ими своих обязанностей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Предлагаю внести изменения в статьи 317 („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“) и 318 („Применение насилия в отношении представителя власти“) Уголовного кодекса РФ и распространить их действия на всех сотрудников экстренных служб», — сказано в обращении Колунова в адрес МВД России. Отмечается, что наблюдается увеличение числа нападений на таких работников, при этом существующая защита для них недостаточна.
Колунов подчеркнул, что внесение поправок в законодательство поможет улучшить правовую защиту сотрудников экстренных служб. Такие действия снизят уровень преступлений в этой области, считает Колунов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.