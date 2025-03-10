В РФ хотят вести уголовную ответственность за нападение на сотрудников экстренных служб

Депутат Колунов предложил наказание за нападение на сотрудников экстренных служб
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В России растет количество атак на работников экстренных служб, заявил Колунов
В России растет количество атак на работников экстренных служб, заявил Колунов Фото:

В России необходимо ввести уголовную ответственность за нападения на сотрудников экстренных служб во время выполнения ими своих обязанностей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. 

«Предлагаю внести изменения в статьи 317 („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“) и 318 („Применение насилия в отношении представителя власти“) Уголовного кодекса РФ и распространить их действия на всех сотрудников экстренных служб», — сказано в обращении Колунова в адрес МВД России. Отмечается, что наблюдается увеличение числа нападений на таких работников, при этом существующая защита для них недостаточна.

Колунов подчеркнул, что внесение поправок в законодательство поможет улучшить правовую защиту сотрудников экстренных служб. Такие действия снизят уровень преступлений в этой области, считает Колунов.

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В России необходимо ввести уголовную ответственность за нападения на сотрудников экстренных служб во время выполнения ими своих обязанностей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.  «Предлагаю внести изменения в статьи 317 („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“) и 318 („Применение насилия в отношении представителя власти“) Уголовного кодекса РФ и распространить их действия на всех сотрудников экстренных служб», — сказано в обращении Колунова в адрес МВД России. Отмечается, что наблюдается увеличение числа нападений на таких работников, при этом существующая защита для них недостаточна. Колунов подчеркнул, что внесение поправок в законодательство поможет улучшить правовую защиту сотрудников экстренных служб. Такие действия снизят уровень преступлений в этой области, считает Колунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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