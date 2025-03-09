09 марта 2025
08 марта 2025

Депутат Госдумы добилась двухмиллионной выплаты многодетной челябинке

Яна Лантратова помогла получить алименты матери трех детей из Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фонда «Объединение».«Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций». Челябинск, лантратова яна
Благодаря Яне Лантратовой матери трех детей из Коркино насчитали два миллиона в виде алиментов, вместо 200 тысяч Фото:

Мать трех детей из Коркино вместо 200 тысяч получит два миллиона рублей в счет алиментов. После вмешательства депутата Госдумы Яны Лантратовой приставы пересчитали причитающуюся ей сумму и нашли уехавшего в другой регион должника.

«В один из вечеров, когда в доме оставалась денег только на хлеб, пришло СМС-сообщение о зачислении алиментов в размере 1 рубль 50 копеек. Сказать, что хотелось плакать, ничего не сказать. Я ведь с ним по-хорошему пыталась, а он только смеялся», — рассказывает Екатерина. После этого она обратилась в приемную депутата в Коркино.

К этому моменту долг по алиментам составлял 198 тысяч рублей. Должник тщательно скрывался, а женщина вынуждена была выходить в ночные смены, чтобы обеспечить детей.

«Я направила запрос в Федеральную службу судебных приставов, руководство которой провело проверку. Расчет алиментов произвели исходя из средней заработной платы в РФ. На основании постановления суда должника подвергли к административному наказанию в виде обязательных работ, сейчас исполнительное производство находится на контроле», — сообщила Яна Лантратова.

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Мать трех детей из Коркино вместо 200 тысяч получит два миллиона рублей в счет алиментов. После вмешательства депутата Госдумы Яны Лантратовой приставы пересчитали причитающуюся ей сумму и нашли уехавшего в другой регион должника. «В один из вечеров, когда в доме оставалась денег только на хлеб, пришло СМС-сообщение о зачислении алиментов в размере 1 рубль 50 копеек. Сказать, что хотелось плакать, ничего не сказать. Я ведь с ним по-хорошему пыталась, а он только смеялся», — рассказывает Екатерина. После этого она обратилась в приемную депутата в Коркино. К этому моменту долг по алиментам составлял 198 тысяч рублей. Должник тщательно скрывался, а женщина вынуждена была выходить в ночные смены, чтобы обеспечить детей. «Я направила запрос в Федеральную службу судебных приставов, руководство которой провело проверку. Расчет алиментов произвели исходя из средней заработной платы в РФ. На основании постановления суда должника подвергли к административному наказанию в виде обязательных работ, сейчас исполнительное производство находится на контроле», — сообщила Яна Лантратова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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