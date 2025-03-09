Депутат Госдумы добилась двухмиллионной выплаты многодетной челябинке

Яна Лантратова помогла получить алименты матери трех детей из Коркино

10 марта 2025 в 10:03 Размер текста - 17 +

Благодаря Яне Лантратовой матери трех детей из Коркино насчитали два миллиона в виде алиментов, вместо 200 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мать трех детей из Коркино вместо 200 тысяч получит два миллиона рублей в счет алиментов. После вмешательства депутата Госдумы Яны Лантратовой приставы пересчитали причитающуюся ей сумму и нашли уехавшего в другой регион должника. «В один из вечеров, когда в доме оставалась денег только на хлеб, пришло СМС-сообщение о зачислении алиментов в размере 1 рубль 50 копеек. Сказать, что хотелось плакать, ничего не сказать. Я ведь с ним по-хорошему пыталась, а он только смеялся», — рассказывает Екатерина. После этого она обратилась в приемную депутата в Коркино. К этому моменту долг по алиментам составлял 198 тысяч рублей. Должник тщательно скрывался, а женщина вынуждена была выходить в ночные смены, чтобы обеспечить детей. «Я направила запрос в Федеральную службу судебных приставов, руководство которой провело проверку. Расчет алиментов произвели исходя из средней заработной платы в РФ. На основании постановления суда должника подвергли к административному наказанию в виде обязательных работ, сейчас исполнительное производство находится на контроле», — сообщила Яна Лантратова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать трех детей из Коркино вместо 200 тысяч получит два миллиона рублей в счет алиментов. После вмешательства депутата Госдумы Яны Лантратовой приставы пересчитали причитающуюся ей сумму и нашли уехавшего в другой регион должника. «В один из вечеров, когда в доме оставалась денег только на хлеб, пришло СМС-сообщение о зачислении алиментов в размере 1 рубль 50 копеек. Сказать, что хотелось плакать, ничего не сказать. Я ведь с ним по-хорошему пыталась, а он только смеялся», — рассказывает Екатерина. После этого она обратилась в приемную депутата в Коркино. К этому моменту долг по алиментам составлял 198 тысяч рублей. Должник тщательно скрывался, а женщина вынуждена была выходить в ночные смены, чтобы обеспечить детей. «Я направила запрос в Федеральную службу судебных приставов, руководство которой провело проверку. Расчет алиментов произвели исходя из средней заработной платы в РФ. На основании постановления суда должника подвергли к административному наказанию в виде обязательных работ, сейчас исполнительное производство находится на контроле», — сообщила Яна Лантратова.