Депутат Госдумы добилась двухмиллионной выплаты многодетной челябинке

Мать трех детей из Коркино вместо 200 тысяч получит два миллиона рублей в счет алиментов. После вмешательства депутата Госдумы Яны Лантратовой приставы пересчитали причитающуюся ей сумму и нашли уехавшего в другой регион должника.
«В один из вечеров, когда в доме оставалась денег только на хлеб, пришло СМС-сообщение о зачислении алиментов в размере 1 рубль 50 копеек. Сказать, что хотелось плакать, ничего не сказать. Я ведь с ним по-хорошему пыталась, а он только смеялся», — рассказывает Екатерина. После этого она обратилась в приемную депутата в Коркино.
К этому моменту долг по алиментам составлял 198 тысяч рублей. Должник тщательно скрывался, а женщина вынуждена была выходить в ночные смены, чтобы обеспечить детей.
«Я направила запрос в Федеральную службу судебных приставов, руководство которой провело проверку. Расчет алиментов произвели исходя из средней заработной платы в РФ. На основании постановления суда должника подвергли к административному наказанию в виде обязательных работ, сейчас исполнительное производство находится на контроле», — сообщила Яна Лантратова.
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