09 марта 2025

Причиной гибели в Перми водителя погрузчика стало отсутствие инструктажа

Причиной гибели в Перми водителя погрузчика стала его невнимательность
© Служба новостей «URA.RU»
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Должностные лица, допустившие нарушения, установлены
Должностные лица, допустившие нарушения, установлены Фото:

В Перми завершено расследование смертельного инцидента с работником ТЦ «Радуга». Мужчина погиб на работе в декабре 2024 года. Ему отрезало голову. 

«Оператор автопогрузчика убирал снег на парковке возле торгового центра. Приблизившись к пропускному пункту, он высунул голову из окна. И случайно задел рычаги управления ковшом. Мужчину зажало между крышей и ковшом погрузчика. Он получил множественные травмы головы, шеи, грудной клетки. В том числе, переломы костей черепа и лица», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае на своем официальном сайте.

Экспертизой установлено, что причиной инцидента стало отсутствие должного инструктажа. Также имела место и невнимательность самого работника. Должностные лица, допустившие нарушения, установлены. Работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

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В Перми завершено расследование смертельного инцидента с работником ТЦ «Радуга». Мужчина погиб на работе в декабре 2024 года. Ему отрезало голову.  «Оператор автопогрузчика убирал снег на парковке возле торгового центра. Приблизившись к пропускному пункту, он высунул голову из окна. И случайно задел рычаги управления ковшом. Мужчину зажало между крышей и ковшом погрузчика. Он получил множественные травмы головы, шеи, грудной клетки. В том числе, переломы костей черепа и лица», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае на своем официальном сайте. Экспертизой установлено, что причиной инцидента стало отсутствие должного инструктажа. Также имела место и невнимательность самого работника. Должностные лица, допустившие нарушения, установлены. Работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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