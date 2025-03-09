Причиной гибели в Перми водителя погрузчика стало отсутствие инструктажа

В Перми завершено расследование смертельного инцидента с работником ТЦ «Радуга». Мужчина погиб на работе в декабре 2024 года. Ему отрезало голову.
«Оператор автопогрузчика убирал снег на парковке возле торгового центра. Приблизившись к пропускному пункту, он высунул голову из окна. И случайно задел рычаги управления ковшом. Мужчину зажало между крышей и ковшом погрузчика. Он получил множественные травмы головы, шеи, грудной клетки. В том числе, переломы костей черепа и лица», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае на своем официальном сайте.
Экспертизой установлено, что причиной инцидента стало отсутствие должного инструктажа. Также имела место и невнимательность самого работника. Должностные лица, допустившие нарушения, установлены. Работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.
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