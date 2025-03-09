Двух студентов до полусмерти избили в Екатеринбурге и открыли по ним стрельбу. Фото, видео

10 марта 2025 в 13:39 Размер текста - 17 +

Сначала по парням стреляли, а потом жестоко избили (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на окраине города и до полусмерти избил двух студентов. Во время разборок он представлялся следователем полиции. После конфликта один из парней попал в реанимацию. Каким образом желание устроить романтический полет на вертолете 8 Марта обернулось кровавым побоищем, URA.RU рассказал брат одного из пострадавших Роман Арапов. Конфликт «Мой брат с друзьями хотели 8 Марта устроить девушкам сюрприз: полет на вертолете над городом. Искали на сайте объявлений, кто оказывает такую услугу. Откликнулись несколько человек, и один попросил оставить в его профиле отзыв и пообещал за это сделать хорошую скидку. Ну, ребята оставили. И тут же вылез кто-то третий, по имени Вячеслав Чувашов, и стал наезжать: дескать, тот, кому вы оставили отзыв, мошенник, и вы сами работаете на мошенников. Он представлялся следователем полиции 12-го отдела», — рассказал Роман. Мужчина, который подозревается в нападении на парней, судя по всему, пилот Фото: страница Вячеслава Чувашова во «ВКонтакте» По его словам, Чувашов стал звонить парням, говорил, что будет их «допрашивать», потом стал сыпать угрозами и оскорблениями. «Кричал, что найдет их, устроит расправу, порвет очко. Они не знали, как реагировать, думали, что это реальный сотрудник полиции. Он заявил: „Приезжайте завтра в ОП-12, поговорим“. Они ответили: „Зачем ждать? Давайте встретимся сегодня“. Он велел приезжать в ДНТ „Зеленый бор“, в сады. Это было вечером 8 марта», — продолжает мужчина. Все время, пока студенты ехали на встречу, незнакомец сыпал угрозами. Его переписка с парнями есть в распоряжении URA.RU. «Пригоняй, я тебе покажу, кто морковки под землей красит. Там тебе вообще п… (конец)», — писал мужчина. Парни отвечали ему вежливо, обращаясь по имени-отчеству, не допуская мата и оскорблений. Избиение В машине их было четверо: трое друзей и девушка одного из них. Когда они подъехали к садам, один парень и подругой остались в автомобиле. А брат Романа — 19-летний студент-юрист Степан, и его друг Бахтияр Бабаев, студент РАНХиГС — отправились на встречу. Едва открылись ворота и они ступили на территорию садов, как прогремели выстрелы. «Он шел на них с дробовиком и орал: „Лежать!“, „Мордой в пол!“, „Руки за голову!“ и стрелял. Мой брат упал, а второй бросился бежать. Он стал стрелять ему вслед, пули свистели рядом. Он испугался и тоже упал. Всего было около 15 выстрелов», — продолжает Роман.



Потом, по его словам, Чувашов стал по очереди забивать обоих друзей. Он был в берцах, пинал людей в лицо и затылок и бил прикладом по голове. При этом мужчина якобы был с кем-то на громкой связи по телефону. Неизвестный собеседник кричал: «Не убивай их, но избей до полусмерти!». Что он и сделал. Спасение В момент расправы стрелок сорвал с руки Бахтияра часы и выхватил мобильник со словами «Награда!». Потом пошел в сторону лежащего Степана. Он заставил студента ползти 200 метров до ворот и все время бил его. В эти минуты Бабаев сумел добежать до машины и вызвал полицию. Не теряя времени, он высадил девушку, и с третьим товарищем на автомобиле помчался спасать своего друга. Машиной они выбили ворота и заехали на территорию сада. Вот как Бахтияр позже в объяснении полиции описал картину, которую они застали. Этот документ есть в распоряжении агентства. «Вячеслав стрелял около ушей моего друга по очереди: сначала влево, потом вправо. А потом направил дуло своего ружья в сторону головы моего друга. Увидев это, я поехал и задел боковым зеркалом Вячеслава. У нас появилось время убежать и забрать друга. Позже нам помогли случайные прохожие и увезли моего друга в больницу, ведь он терял сознание», — написал Бахтияр. Сам он тоже пострадал, но Степану досталось сильнее. Сейчас студент с серьезной черепно-мозговой травмой находится в больнице №24. Степану Арапову 19 лет, он учится в колледже на юриста Фото предоставлено семьей пострадавшего Жертвы Роман примчался на место происшествия сразу, как узнал о случившемся. Он застал Чувашова в машине полиции и пытался с ним поговорить. По его словам, тот находился в неадекватном состоянии. Мужчина пообщался с соседями дебошира и узнал шокирующие подробности. Супруги рассказали, что, услышав стрельбу, выбежали на улицу и тоже едва не попали под пули. «Они стояли перед ним на расстоянии трех метров, пытались образумить, а он направил в сторону женщины пистолет и нажал на курок. Но затвор заклинило, в этот момент муж набросился на Чувашова и стал бить», — объясняет Роман. По его словам, в тот момент в руках у Чувашова был уже именно пистолет, а не дробовик, из которого он стрелял по студентам. Конфликт начался с сайта объявлений. Судя по всему, мужчина, которого винят в избиении парней, сам предлагает услуги летчика Фото: скрин с сайта объявлений Свобода Вечером 8 марта Бахтияр написал лишь объяснение в полиции, а само заявление приняли 9-го числа. Но больше всего пострадавших поразило, что Чувашов был отпущен из участка в тот же вечер. «Опасный неадекват с ружьем стреляет по людям, избивает до полусмерти, и его отпускают домой. Как такое может быть?» — не понимает мужчина. Является ли Чувашов на самом деле полицейским, как он представлялся жертвам, Роман так и не понял. Судя по профилю Чувашова в соцсети и на сайте объявлений, он пилот, и оказывает услуги по частным полетам. На сообщение редакции в мессенджере мужчина не ответил и по телефону обсудить инцидент отказался. Корреспондент направил запрос в УМВД по Екатеринбургу с просьбой пояснить, является ли Чувашов сотрудником полиции. Также агентство попросило правоохранителей прокомментировать избиение студентов. Когда парня привезли в больницу, он был без сознания Фото предоставлено семьей пострадавшего Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга устроил стрельбу на окраине города и до полусмерти избил двух студентов. Во время разборок он представлялся следователем полиции. После конфликта один из парней попал в реанимацию. Каким образом желание устроить романтический полет на вертолете 8 Марта обернулось кровавым побоищем, URA.RU рассказал брат одного из пострадавших Роман Арапов. «Мой брат с друзьями хотели 8 Марта устроить девушкам сюрприз: полет на вертолете над городом. Искали на сайте объявлений, кто оказывает такую услугу. Откликнулись несколько человек, и один попросил оставить в его профиле отзыв и пообещал за это сделать хорошую скидку. Ну, ребята оставили. И тут же вылез кто-то третий, по имени Вячеслав Чувашов, и стал наезжать: дескать, тот, кому вы оставили отзыв, мошенник, и вы сами работаете на мошенников. Он представлялся следователем полиции 12-го отдела», — рассказал Роман. По его словам, Чувашов стал звонить парням, говорил, что будет их «допрашивать», потом стал сыпать угрозами и оскорблениями. «Кричал, что найдет их, устроит расправу, порвет очко. Они не знали, как реагировать, думали, что это реальный сотрудник полиции. Он заявил: „Приезжайте завтра в ОП-12, поговорим“. Они ответили: „Зачем ждать? Давайте встретимся сегодня“. Он велел приезжать в ДНТ „Зеленый бор“, в сады. Это было вечером 8 марта», — продолжает мужчина. Все время, пока студенты ехали на встречу, незнакомец сыпал угрозами. Его переписка с парнями есть в распоряжении URA.RU. «Пригоняй, я тебе покажу, кто морковки под землей красит. Там тебе вообще п… (конец)», — писал мужчина. Парни отвечали ему вежливо, обращаясь по имени-отчеству, не допуская мата и оскорблений. В машине их было четверо: трое друзей и девушка одного из них. Когда они подъехали к садам, один парень и подругой остались в автомобиле. А брат Романа — 19-летний студент-юрист Степан, и его друг Бахтияр Бабаев, студент РАНХиГС — отправились на встречу. Едва открылись ворота и они ступили на территорию садов, как прогремели выстрелы. «Он шел на них с дробовиком и орал: „Лежать!“, „Мордой в пол!“, „Руки за голову!“ и стрелял. Мой брат упал, а второй бросился бежать. Он стал стрелять ему вслед, пули свистели рядом. Он испугался и тоже упал. Всего было около 15 выстрелов», — продолжает Роман. Потом, по его словам, Чувашов стал по очереди забивать обоих друзей. Он был в берцах, пинал людей в лицо и затылок и бил прикладом по голове. При этом мужчина якобы был с кем-то на громкой связи по телефону. Неизвестный собеседник кричал: «Не убивай их, но избей до полусмерти!». Что он и сделал. В момент расправы стрелок сорвал с руки Бахтияра часы и выхватил мобильник со словами «Награда!». Потом пошел в сторону лежащего Степана. Он заставил студента ползти 200 метров до ворот и все время бил его. В эти минуты Бабаев сумел добежать до машины и вызвал полицию. Не теряя времени, он высадил девушку, и с третьим товарищем на автомобиле помчался спасать своего друга. Машиной они выбили ворота и заехали на территорию сада. Вот как Бахтияр позже в объяснении полиции описал картину, которую они застали. Этот документ есть в распоряжении агентства. «Вячеслав стрелял около ушей моего друга по очереди: сначала влево, потом вправо. А потом направил дуло своего ружья в сторону головы моего друга. Увидев это, я поехал и задел боковым зеркалом Вячеслава. У нас появилось время убежать и забрать друга. Позже нам помогли случайные прохожие и увезли моего друга в больницу, ведь он терял сознание», — написал Бахтияр. Сам он тоже пострадал, но Степану досталось сильнее. Сейчас студент с серьезной черепно-мозговой травмой находится в больнице №24. Роман примчался на место происшествия сразу, как узнал о случившемся. Он застал Чувашова в машине полиции и пытался с ним поговорить. По его словам, тот находился в неадекватном состоянии. Мужчина пообщался с соседями дебошира и узнал шокирующие подробности. Супруги рассказали, что, услышав стрельбу, выбежали на улицу и тоже едва не попали под пули. «Они стояли перед ним на расстоянии трех метров, пытались образумить, а он направил в сторону женщины пистолет и нажал на курок. Но затвор заклинило, в этот момент муж набросился на Чувашова и стал бить», — объясняет Роман. По его словам, в тот момент в руках у Чувашова был уже именно пистолет, а не дробовик, из которого он стрелял по студентам. Вечером 8 марта Бахтияр написал лишь объяснение в полиции, а само заявление приняли 9-го числа. Но больше всего пострадавших поразило, что Чувашов был отпущен из участка в тот же вечер. «Опасный неадекват с ружьем стреляет по людям, избивает до полусмерти, и его отпускают домой. Как такое может быть?» — не понимает мужчина. Является ли Чувашов на самом деле полицейским, как он представлялся жертвам, Роман так и не понял. Судя по профилю Чувашова в соцсети и на сайте объявлений, он пилот, и оказывает услуги по частным полетам. На сообщение редакции в мессенджере мужчина не ответил и по телефону обсудить инцидент отказался. Корреспондент направил запрос в УМВД по Екатеринбургу с просьбой пояснить, является ли Чувашов сотрудником полиции. Также агентство попросило правоохранителей прокомментировать избиение студентов.