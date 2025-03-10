На ферме в Миассе дояркам предложили зарплату до 125 тысяч рублей

Сельхозпредприятие «Черновской» под Миассом (Челябинская область) готово платить дояркам до 125 тысяч рублей. Как сообщили в компании, подобный уровень дохода уже теперь имеют передовые сотрудницы.
«Мы понимаем значимость сохранения молочного животноводства. Бережем и сохраняем трудовые коллективы во всех наших селах. Постоянно повышаем заработную плату труженикам. Есть передовые доярки у нас с зарплатой в месяц 70-125 тысяч рублей», — заявило руководство в соцсетях компании.
По словам представителей «Черновского», такие зарплаты позволяют сохранять трудовые коллективы и повышают ответственность среди сотрудников, зарплата которых зависит от надоев. Лояльность коллектива также формирует предоставление служебного жилья нуждающимся.
Предприятие обеспечивает не только высокие зарплаты, но и социальные гарантии. Сотрудникам предоставляют полный социальный пакет, выплаты производятся «белыми» методами, а при необходимости организация предлагает также служебное жилье.
В «Черновском» заметили, что аграриям приходится конкурировать с городскими компаниями, которые стали платить высокие зарплаты, обеспечивая комфортные условия работы. В условиях, когда молочное стадо снижается, а цены на молоко растут, инвестиции в персонал на миасской ферме сочли стратегией, которая обеспечит рост производства.
«В целом кадровая ситуация стабильная кадровая. Но с расширением штатов появится возможность расширить выпуск. У сотрудников будет больше выходных, поднимется качество их работы», — сообщил URA.RU директор Владимир Александров.
По данным сервиса HeadHunter, за год работники предприятий агрокомплекса повысили зарплатные ожидания. В настоящий момент они хотят зарабатывать на четверть больше, что в денежном выражении составило плюс 20 тысяч рублей. Осенью 2024 года средний доход сотрудников АПК достиг 103,9 тысячи рублей.
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