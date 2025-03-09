В ЯНАО на день оленевода ждут больше гостей, чем обычно

В Аксарке (Приуральский район ЯНАО) на День оленевода ждут больше гостей, чем обычно. Поэтому количество чумов увеличат до 25. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.
«Подрядчик уже завершил расчистку основной зоны для проведения праздника. В этом году она будет значительно больше, так как ожидается увеличение количества гостей. Число чумов мы планируем увеличить до 25», — сообщает своем telegram-канале Иван Сакал. В Аксарке оборудуют к празднику парковочные места, в том числе для спецтранспорта, а также три детские зоны.
В Шурышкарском районе ЯНАО на Дне оленевода местные жители смогут получить бесплатную юридическую помощь. Так, 14 марта юристы будут работать в селе Мужи на Лыжной базе, а 15 марта отправятся в деревню Ханты-Мужи.
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