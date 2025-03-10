ФСБ накрыла двух британских шпионов в Москве

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В Москве обнаружили двух шпионов, они работали под прикрытием в посольстве Британии
В Москве обнаружили двух шпионов, они работали под прикрытием в посольстве Британии Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла двух шпионов, работавших в британском посольстве в Москве. Сотрудники посольства — второй секретарь Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер — обвиняются в разведывательной деятельности, которая представляет угрозу национальной безопасности России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — сообщили представители российской спецслужбы. Информацию об этом передает РИА Новости.

Было принято решение об аннулировании аккредитаций. Одедре и Скиннеру предписано покинуть Россию в течение двух недель. 

Ранее в России была отозвана аккредитация британского дипломата Эдварда Уилкса Прайора за предоставление недостоверных сведений при пересечении границы. По предположениям, Прайор должен был заменить британских разведчиков, которых депортировали из России в августе текущего года. Что известно о выдворении дипломата и причинах такого решения — в материале URA.RU.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла двух шпионов, работавших в британском посольстве в Москве. Сотрудники посольства — второй секретарь Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер — обвиняются в разведывательной деятельности, которая представляет угрозу национальной безопасности России. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — сообщили представители российской спецслужбы. Информацию об этом передает РИА Новости. Было принято решение об аннулировании аккредитаций. Одедре и Скиннеру предписано покинуть Россию в течение двух недель.  Ранее в России была отозвана аккредитация британского дипломата Эдварда Уилкса Прайора за предоставление недостоверных сведений при пересечении границы. По предположениям, Прайор должен был заменить британских разведчиков, которых депортировали из России в августе текущего года. Что известно о выдворении дипломата и причинах такого решения — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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