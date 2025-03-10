ФСБ накрыла двух британских шпионов в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла двух шпионов, работавших в британском посольстве в Москве. Сотрудники посольства — второй секретарь Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер — обвиняются в разведывательной деятельности, которая представляет угрозу национальной безопасности России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — сообщили представители российской спецслужбы. Информацию об этом передает РИА Новости.
Было принято решение об аннулировании аккредитаций. Одедре и Скиннеру предписано покинуть Россию в течение двух недель.
Ранее в России была отозвана аккредитация британского дипломата Эдварда Уилкса Прайора за предоставление недостоверных сведений при пересечении границы. По предположениям, Прайор должен был заменить британских разведчиков, которых депортировали из России в августе текущего года. Что известно о выдворении дипломата и причинах такого решения — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.