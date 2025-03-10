Губерниев поблагодарил огромную толпу фанатов на встрече в Златоусте

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На встречу с Дмитрием Губерниевым в Златоусте пришла огромная толпа фанатов
На встречу с Дмитрием Губерниевым в Златоусте пришла огромная толпа фанатов Фото:
новость из сюжета
Финал Кубка России по биатлону в Златоусте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил толпу фанатов, пришедших на встречу после финала Кубка России по биатлону в Златоусте (Челябинская область). Звезда заявила, что любит жителей города, назвав их мощными.

«Златоуст! Это было мощно! Спасибо за теплый прием! Мы вас любим!» — заявил Губерниев в своем telegram-канале.

Комментатор дополнил свою благодарность видео с фанатами. Согласно кадрам, посетителям пришлось стоять друг к другу вплотную из-за большого количества желающих. Часть фанатов разместилась на балконах зала Дворца культуры.

Губерниев провел фанвстречу после финала Кубка России по биатлону. Вместе с комментатором выступила его музыкальная группа Guber Band.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил толпу фанатов, пришедших на встречу после финала Кубка России по биатлону в Златоусте (Челябинская область). Звезда заявила, что любит жителей города, назвав их мощными. «Златоуст! Это было мощно! Спасибо за теплый прием! Мы вас любим!» — заявил Губерниев в своем telegram-канале. Комментатор дополнил свою благодарность видео с фанатами. Согласно кадрам, посетителям пришлось стоять друг к другу вплотную из-за большого количества желающих. Часть фанатов разместилась на балконах зала Дворца культуры. Губерниев провел фанвстречу после финала Кубка России по биатлону. Вместе с комментатором выступила его музыкальная группа Guber Band.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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