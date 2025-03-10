Губерниев поблагодарил огромную толпу фанатов на встрече в Златоусте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил толпу фанатов, пришедших на встречу после финала Кубка России по биатлону в Златоусте (Челябинская область). Звезда заявила, что любит жителей города, назвав их мощными.
«Златоуст! Это было мощно! Спасибо за теплый прием! Мы вас любим!» — заявил Губерниев в своем telegram-канале.
Комментатор дополнил свою благодарность видео с фанатами. Согласно кадрам, посетителям пришлось стоять друг к другу вплотную из-за большого количества желающих. Часть фанатов разместилась на балконах зала Дворца культуры.
Губерниев провел фанвстречу после финала Кубка России по биатлону. Вместе с комментатором выступила его музыкальная группа Guber Band.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.