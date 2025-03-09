Задержаны киллеры, убившие лидера ОПГ «Ташкентские» 16 лет назад

В Петербурге и в Псковской области задержали предполагаемых убийц криминального авторитета Сергея Нестерука по кличке «Ташкент», лидера ОПГ «Ташкентские». Об этом стало известно Shot.
«Киллерам удалось скрыться с места и залечь на дно. Убийц удалось поймать только сейчас. Двоих подозреваемых задержали в Пскове, еще одного — в Петербурге», — пишет telegram-канал. Задержание подозреваемых произошло спустя почти 16 лет после убийства. Все трое уже доставлены в Тверской суд и помещены под стражу за убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Преступление было совершено в апреле 2009 года на трассе «Балтия» в Тверской области. Тогда неизвестные преступники расстреляли автомобиль бизнесмена из автоматов АК-47 и АКС-74У. В результате нападения погибли сам Нестерук и его охранник. По одной из версий следствия, причиной убийства авторитета стали конфликты из-за передела сфер влияния между двумя сильнейшими криминальными группировками региона — «Ташкентскими» и «Великолукскими».
Задержанными оказались члены конкурирующей «Великолукской» организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга. Предполагаемые киллеры были идентифицированы как Константин К. 50 лет, ранее судимый за разбойное нападение, Александр Г. 42 лет, ранее не судимый. Денис С. 46 лет, ранее не судимый.
Сергей Нестерук, известный в криминальных кругах как Ташкент, был бывшим спортсменом-кикбоксером, который в 1990-е годы создал и возглавил ОПГ «Ташкентские». В состав банды входили преимущественно физически крепкие молодые люди со спортивной подготовкой. Группировка занималась рэкетом, вымогательством и поджогами имущества предпринимателей, отказывавшихся платить за криминальную «крышу». Позднее «Ташкентские» перешли к захватам крупных предприятий в Псковской области. Параллельно с «Ташкентскими» в регионе действовала другая влиятельная группировка — «Великолукская». В отличие от первых, «Великолукские» расширили свою деятельность за пределы Псковской области, закрепившись в Петербурге и Ленобласти.
Великие Луки в 1990-х и начале 2000-х годов считались одним из самых криминализированных городов северо-запада России. Именно жесткая конкуренция между двумя сильными ОПГ привела к многочисленным конфликтам, самым громким из которых стало убийство лидера «Ташкентских».
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