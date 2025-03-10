В Екатеринбурге жительница Оренбургской области упала в ледяную воду. Ее достали спасатели, сейчас она в больнице. Подробности URA.RU сообщил источник.
«Женщина упала в городской канал на улице Воеводина. Ребята из свердловской службы спасения сумели оперативно извлечь ее из ледяной воды. При себе у нее был черный пакет, она не выпустила его даже в воде», — объяснил собеседник агентства.
Пострадавшую отправили в областной токсикоцентр. Кроме переохлаждения у нее, предположительно, есть симптомы отравления. Известно, что она из Орска, ей 55 лет. Сейчас пациентку пытаются реанимировать врачи.
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