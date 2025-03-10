На Плотинке женщина упала в ледяную воду. Видео

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Снегопад. Екатеринбург , снег, прогулка, ротонда, снегопад, зима, плотинка
Гостья из Орска по какой-то причине оказалась в реке. Ее удалось спасти (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жительница Оренбургской области упала в ледяную воду. Ее достали спасатели, сейчас она в больнице. Подробности URA.RU сообщил источник.

«Женщина упала в городской канал на улице Воеводина. Ребята из свердловской службы спасения сумели оперативно извлечь ее из ледяной воды. При себе у нее был черный пакет, она не выпустила его даже в воде», — объяснил собеседник агентства.

Пострадавшую отправили в областной токсикоцентр. Кроме переохлаждения у нее, предположительно, есть симптомы отравления. Известно, что она из Орска, ей 55 лет. Сейчас пациентку пытаются реанимировать врачи.

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В Екатеринбурге жительница Оренбургской области упала в ледяную воду. Ее достали спасатели, сейчас она в больнице. Подробности URA.RU сообщил источник. «Женщина упала в городской канал на улице Воеводина. Ребята из свердловской службы спасения сумели оперативно извлечь ее из ледяной воды. При себе у нее был черный пакет, она не выпустила его даже в воде», — объяснил собеседник агентства. Пострадавшую отправили в областной токсикоцентр. Кроме переохлаждения у нее, предположительно, есть симптомы отравления. Известно, что она из Орска, ей 55 лет. Сейчас пациентку пытаются реанимировать врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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