Петербуржец похитил более 16 млн рублей под видом продажи техники

Суд Санкт-Петербурга назначил 6 лет лишения свободы Александру Калинову за похищение более 16,5 миллиона рублей под видом продажи техники. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«В суде установлено, что подсудимый в период с марта по сентябрь 2022 года убеждал граждан о наличии у него возможности поставки компьютерного оборудования и мобильных телефонов», — сообщает прокуратура города в официальном telegram-канале. Калинов убедил 25 граждан в том, что имеет возможность поставки компьютерной техники и мобильных телефонов по выгодным ценам.
Потерпевшие вносили предоплату за обещанное оборудование, однако обязательства подсудимым не исполнялись. Полученные деньги мошенник присваивал себе, не поставив товар и не вернув деньги. Общая сумма ущерба превысила 16,5 миллиона рублей. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших в полном объеме.
Суд согласился с доводами обвинения и признал подсудимого виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке. Калинову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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