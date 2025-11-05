Путин выставил блок против агрессии Запада

Президент РФ Владимир Путин создал новый щит для защиты от давления Запада Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин создает новый заслон давлению Запада. По словам экспертов, помимо рисков вооруженных конфликтов, существуют идеологические угрозы. И на них Россия должна быть готова реагировать. Этим члены президентского Совета по межнациональным отношениям объяснили собкору URA.RU в Кремле причины обновления стратегии национальной политики.

Заседание президентского межнацсовета состоялось в том же Екатерининском зале Сенатского дворца Московского Кремля, где накануне, 4 ноября, президент вручил государственные награды «хранителям» межнационального и межконфессионального единства России. Сегодня это был уже серьезный разговор о том, как сохранить это единство от непрекращающихся попыток западных элит нарушить его. В своей работе власти, как и прежде, будут отталкиваться от Стратегии государственной национальной политики, которая обновлена и рассчитана на десятилетие — 2026-2036 годы.

По словам президента Владимира Путина, Запад не оставляет попыток пошатнуть единство народа России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин обозначил несколько ключевых особенностей новой стратегии. По его словам, важно вести мониторинг «раннего предупреждения рисков конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений». «Важно мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент, если такие инциденты возникают, а такое бывает.

Продолжение после рекламы

Жизнь сложна и многообразна, необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами. Цель их очевидна – пошатнуть наше единство», — заявил Путин.

Важно противостоять русофобии, убежден Владимир Путин Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент отметил, что сейчас за границей уже ведут речь «о некой деколонизации России». По сути, отметил он, — о «расчленении РФ и нанесении ей стратегического поражения». «Выдумали даже особый термин некая пост-Россия, то есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные кому-то на Западе осколки», — сообщил глава государства.

В реализации новой стратегии нацполитики важно пресекать любые попытки русофобии, которая в центре внимания Запада. А «без русского народа, без русского этноса не может быть самой России», убежден Путин. «Поэтому именно русофобия в центре внимания наших противников. Русская самобытность, традиция, культура, язык, государственно образующий, нуждается в самом бережном отношении и защите.

Их объединяющая роль – гарантия единства нашего многонационального Отечества. Безусловно, для нас также важны и необходимы культура, обычаи, языки каждого народа, нашей огромной страны», — подчеркнул президент.

Путин также обратил внимание на то, что для эффективности национальной политики нужно знать мнение граждан. «Знать, как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Важно, что люди думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области», — подчеркнул Путин.

По словам президента, важна и система индикаторов эффективности новой стратегии. Это позволит оценивать качество управления, принимать своевременные, выверенные решения. Кроме того, в стратегии будет повышена роль регионов. «Это правильный шаг для нашей большой федеральной страны. При этом у глав субъектов должны быть все инструменты для работы на местах, а федеральный центр, разумеется, и впредь должен обеспечить единую стратегическую линию», — заявил Путин.

Член совета Александр Брод объяснил важность обновления стратегии национальной политики Фото: Роман Наумов © URA.RU

Новая стратегия нацполитики, по словам члена президиума президентского совета по межнацотношениям, члена СПЧ Александра Брода, станет «преемницей прежних документов, но в ней содержатся и новые подходы с учетом современных вызовов и реалий». В частности, сделан акцент на сохранении и развитии культуры русского народа и русского языка. «Одна из главных задач стратегии — укрепление единства многонационального народа страны при сохранении этнокультурного и языкового многообразия.

Продолжение после рекламы

Усилена региональная составляющая реализации государственной нацполитики. Это повышает уровень ответственности регионов за обеспечение стабильности межнациональных отношений», — пояснил Брод URA.RU.

Важным посылом обновленной стратегии правозащитник называет защиту жителей Донбасса и Новороссии, а также «правовой заслон пропаганде и оправданию неонацизма и расизма, экстремизма и ксенофобии, национальной исключительности». Всем жителям страны гарантируется равенство прав и свобод, независимо от национальности, языка и вероисповедания.

По словам члена совета Богдана Безпалько Россия в ближайшие годы будет сталкиваться со многими вызовами в сфере нацотношений Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия как полиэтническое государство в ближайшие годы может столкнуться со многими вызовами в сфере национальной политики, и нужно быть готовыми реагировать на них. В обновленной стратегии это должно быть прописано, полагает председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России», член президентского межнацсовета Богдан Безпалько. Это касается и особых подходов к представителям всех народов, этносов, проживающих в России, в том числе государство образующего русского народа. «Существует масса новых вызовов как регионального, так и глобального характера.

Это вызовы миграции, вызовы радикального ислама, вызовы, связанные с ростом радикального национализма, который мы сейчас видим на Украине и который может возникнуть и в других местах, это военные конфликты, это распад мироустройства, сформированного после Второй мировой войны», — отметил Безпалько.

При этом эксперты не склонны говорить о том, что государственная национальная политика может быть ужесточена, как это произошло с миграционной политикой (впрочем, и даже в этом случае считается, что никакого ужесточения не произошло). По мнению профессора кафедры госуправления и политических технологий Института госуправления и права ГУУ, члена межнацсовета Владимира Волоха, идет совершенствование стратегии. «Меняется международная обстановка. У нас появились новые субъекты федерации, поэтому есть необходимость в корректировке стратегии государственной национальной политики», — полагает Волох.