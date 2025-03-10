Рубио: США сворачивают почти все программы USAID

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Практически все программы USAID приносили США вред, заявил Рубио
Практически все программы USAID приносили США вред, заявил Рубио Фото:

США сворачивают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы официально отменяем 83% программ USAID», — написал Рубио на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что это решение затрагивает 5,2 тысячи контрактов, которые, по мнению властей, расходовали десятки миллиардов долларов, не принося пользу и даже причиняя вред национальным интересам США.

Оставшиеся 18% программ будут управляться более эффективно под контролем Госдепартамента. Рубио выразил благодарность своему коллективу за проделанную работу над этой реформой.

USAID 25 января получило указание прекратить все проекты на Украине, включая военную помощь, после распоряжений Марко Рубио. Будущая помощь другим странам должна полностью соответствовать внешней политике президента США Дональда Трампа, что может иметь серьезные последствия для Киева.

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США сворачивают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио. «Мы официально отменяем 83% программ USAID», — написал Рубио на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что это решение затрагивает 5,2 тысячи контрактов, которые, по мнению властей, расходовали десятки миллиардов долларов, не принося пользу и даже причиняя вред национальным интересам США. Оставшиеся 18% программ будут управляться более эффективно под контролем Госдепартамента. Рубио выразил благодарность своему коллективу за проделанную работу над этой реформой. USAID 25 января получило указание прекратить все проекты на Украине, включая военную помощь, после распоряжений Марко Рубио. Будущая помощь другим странам должна полностью соответствовать внешней политике президента США Дональда Трампа, что может иметь серьезные последствия для Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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