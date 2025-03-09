09 марта 2025
08 марта 2025

В школах Сургута отменили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники вернутся за парты после двухнедельного карантина
Школьники вернутся за парты после двухнедельного карантина Фото:

В школах Сургута (ХМАО) отменили карантин, введенный 26 февраля для обучающихся 1-8 классов. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале.

«С 11 марта школьники Сургута вернутся к обучению в штатном режиме. Решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета», — следует из сообщения.

Карантин для 1-8 классов объявили почти две недели назад из-за вспышки ОРВИ. Все это время школьники учились в дистанционном формате.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Сургута (ХМАО) отменили карантин, введенный 26 февраля для обучающихся 1-8 классов. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале. «С 11 марта школьники Сургута вернутся к обучению в штатном режиме. Решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета», — следует из сообщения. Карантин для 1-8 классов объявили почти две недели назад из-за вспышки ОРВИ. Все это время школьники учились в дистанционном формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...