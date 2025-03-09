В школах Сургута отменили карантин

Школьники вернутся за парты после двухнедельного карантина
В школах Сургута (ХМАО) отменили карантин, введенный 26 февраля для обучающихся 1-8 классов. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале.
«С 11 марта школьники Сургута вернутся к обучению в штатном режиме. Решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета», — следует из сообщения.
Карантин для 1-8 классов объявили почти две недели назад из-за вспышки ОРВИ. Все это время школьники учились в дистанционном формате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!