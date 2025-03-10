Губернатор Махонин доложил президенту Путину о развитии Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Махонин рассказал о достижениях президенту (архивное фото)
Дмитрий Махонин рассказал о достижениях президенту (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Кремле встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил о развитии региона.

«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». Махонин доложил о строительстве жилья, росте промпроизводства, ремонте дорог и поддержке участников СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Кремле встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил о развитии региона. «В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». Махонин доложил о строительстве жилья, росте промпроизводства, ремонте дорог и поддержке участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...