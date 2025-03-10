Губернатор Махонин доложил президенту Путину о развитии Пермского края

Дмитрий Махонин рассказал о достижениях президенту (архивное фото)
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Кремле встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил о развитии региона.
«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». Махонин доложил о строительстве жилья, росте промпроизводства, ремонте дорог и поддержке участников СВО.
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