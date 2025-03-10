Двое сотрудников МЧС погибли во время тушения пожара в Соликамске

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Огнеборцы оказались под завалами
Огнеборцы оказались под завалами Фото:

При тушении пожара в Соликамске Пермского края погибли два сотрудника МЧС. Они занимались тушением крыши одноэтажного жилого дома.

«К месту вызова были направлены 43 человека и 19 единиц техники, от МЧС России 29 человек личного состава и 11 единиц техники. Произошло обрушение кровли, огнеборцы оказались под завалами», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило 10 марта в 14:16. Площадь пожара составила 170 квадратных метров.

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При тушении пожара в Соликамске Пермского края погибли два сотрудника МЧС. Они занимались тушением крыши одноэтажного жилого дома. «К месту вызова были направлены 43 человека и 19 единиц техники, от МЧС России 29 человек личного состава и 11 единиц техники. Произошло обрушение кровли, огнеборцы оказались под завалами», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило 10 марта в 14:16. Площадь пожара составила 170 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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