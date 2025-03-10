Двое сотрудников МЧС погибли во время тушения пожара в Соликамске

Огнеборцы оказались под завалами
При тушении пожара в Соликамске Пермского края погибли два сотрудника МЧС. Они занимались тушением крыши одноэтажного жилого дома.
«К месту вызова были направлены 43 человека и 19 единиц техники, от МЧС России 29 человек личного состава и 11 единиц техники. Произошло обрушение кровли, огнеборцы оказались под завалами», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило 10 марта в 14:16. Площадь пожара составила 170 квадратных метров.
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