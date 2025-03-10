Свердловский замминистра умер в больнице

В Екатеринбурге скончался первый замглавы свердловского минздрава Турков

10 марта 2025 в 17:51 Размер текста - 17 +

Сергей Турков был заслуженным врачом РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Скончался первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Умер сегодня, 10 марта, в больнице», — поделился собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу регионального минздрава, там информацию подтвердили. По некоторым данным, последний месяц он тяжело болел, находился в реанимации. Туркову было 64 года. С 1998 по 2008 год он работал заместителем главврача по хирургии Свердловской областной клинической больницы №1. На должность замминистра был назначен в 2008 году, в 2018-м ушел, а спустя два года вернулся. Является заслуженным врачом России, имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Умер сегодня, 10 марта, в больнице», — поделился собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу регионального минздрава, там информацию подтвердили. По некоторым данным, последний месяц он тяжело болел, находился в реанимации. Туркову было 64 года. С 1998 по 2008 год он работал заместителем главврача по хирургии Свердловской областной клинической больницы №1. На должность замминистра был назначен в 2008 году, в 2018-м ушел, а спустя два года вернулся. Является заслуженным врачом России, имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения».