Свердловский замминистра умер в больнице

В Екатеринбурге скончался первый замглавы свердловского минздрава Турков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава РФ Сергея Бойцова. Екатеринбург , турков сергей
Сергей Турков был заслуженным врачом РФ Фото:

Скончался первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Умер сегодня, 10 марта, в больнице», — поделился собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу регионального минздрава, там информацию подтвердили. По некоторым данным, последний месяц он тяжело болел, находился в реанимации.

Туркову было 64 года. С 1998 по 2008 год он работал заместителем главврача по хирургии Свердловской областной клинической больницы №1. На должность замминистра был назначен в 2008 году, в 2018-м ушел, а спустя два года вернулся. Является заслуженным врачом России, имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

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Скончался первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Умер сегодня, 10 марта, в больнице», — поделился собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу регионального минздрава, там информацию подтвердили. По некоторым данным, последний месяц он тяжело болел, находился в реанимации. Туркову было 64 года. С 1998 по 2008 год он работал заместителем главврача по хирургии Свердловской областной клинической больницы №1. На должность замминистра был назначен в 2008 году, в 2018-м ушел, а спустя два года вернулся. Является заслуженным врачом России, имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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