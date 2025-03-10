Свердловский замминистра умер в больнице

Скончался первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Умер сегодня, 10 марта, в больнице», — поделился собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу регионального минздрава, там информацию подтвердили. По некоторым данным, последний месяц он тяжело болел, находился в реанимации.
Туркову было 64 года. С 1998 по 2008 год он работал заместителем главврача по хирургии Свердловской областной клинической больницы №1. На должность замминистра был назначен в 2008 году, в 2018-м ушел, а спустя два года вернулся. Является заслуженным врачом России, имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения».
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