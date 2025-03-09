Первый мост в тестовом режиме будет разведен в Петербурге

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» приступают к ежегодным техническим проверкам разводных мостов Санкт-Петербурга перед началом навигационного периода 2025 года. Первая разводка пройдет на мосту Александра Невского с 12 на 13 марта.
«Первым будет разведен мост Александра Невского. Это произойдет в ночь с 11 на 12 марта с 02:20 до 05:10», — сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест» в официальном telegram-канале. Следом за ним, в ночь с 12 на 13 марта, с 01:25 до 05:00, специалисты проверят работу механизмов Благовещенского моста.
Далее, вплоть до официального открытия навигации 10 апреля 2025 года, технические разводки будут проводиться почти каждую ночь, за исключением выходных дней. Всего за этот период планируется около 70 технических разводок мостов. Во время технических проверок разводных мостов движение автотранспорта будет приостанавливаться и возобновляться согласно утвержденному графику навигации 2024 года. Некоторые мосты, такие как Володарский, Благовещенский и Тучков, будут разводиться в сквозном режиме, без промежуточной наводки.
Актуальный график технических разводок мостов еженедельно публикуется на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест», а также в официальных аккаунтах учреждения в социальных сетях. Для удобства жителей и гостей города доступно мобильное приложение «Мосты Петербурга», которое позволяет в режиме реального времени отслеживать положение крыльев мостов и оперативно получать информацию о времени разводки и наводки переправ.
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