Нападающий Пьеррик Дюбе покидает челябинский «Трактор» для перехода в СКА

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» и клуб из Санкт-Петербурга совершили обмен игроками. В северную столицу переезжает нападающий Пьеррик Дюбе, а на Урал отправляется защитник Никита Смирнов. Информация об обмене появилась на официальных ресурсах клуба.

«Пьеррик Дюбе обменян в СКА. Нападающий переходит в состав петербургского клуба в обмен на денежную компенсацию и защитника Никиту Смирнова», — говорится в официальном telegram-канале «Трактора».

Хоккеист Дюбе, выступающий за клуб «Трактор», принял участие в 21 матче. За это время он набрал 14 очков (семь голов и семь результативных передач), его показатель полезности составил «–2», а общее количество штрафного времени — 14 минут.

Переходящий в «Трактор» Никита Смирнов начал свою карьеру в МХЛ, выступая за команду «СКА-Варяги». Впоследствии он перешел в «СКА-1946», с которой в сезоне 2021/2022 стал обладателем Кубка Харламова. В том же сезоне спортсмен дебютировал в ВХЛ в составе «СКА-ВМФ». Первый матч в КХЛ за СКА он провел в октябре 2021 года. В сезоне 2023/2024 Смирнов на правах аренды играл за минское «Динамо», где в 45 матчах набрал 13 очков (2 шайбы и 11 результативных передач). В мае 2024 года хоккеист вернулся в СКА. За сборную России Никита Смирнов дебютировал в ноябре 2021 года, приняв участие в двух матчах на Кубке Карьяла.