В России хотят регулировать число мигрантов в городских районах

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Число мигрантов в районах не будет превышать 10% от всех жителей
Число мигрантов в районах не будет превышать 10% от всех жителей Фото:

Депутаты от партии «Новые люди», Владислав Даванков и Сардана Авксентьева, предложили ограничить долю мигрантов в районах с их высокой концентрацией до 10% от общего числа жителей. Об этом говорится в документе, который депутаты направили в Министерство внутренних дел России.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович [Колокольцев — глава МВД], рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей», — сказано в документе. По словам депутатов, такая мера необходима для снижения уровня межэтнических конфликтов и повышения качества образования. В частности, вводимая квота должна помочь решить проблему замещения в школах детей, не владеющих русским языком, на фоне растущего числа детей мигрантов.

Кроме того, предлагается запретить сдачу квартир иностранным гражданам в районах, где доля мигрантов превышает установленную квоту. Предусматривается проведение соответствующих проверок и мер по перераспределению мигрантов.

Ранее в Государственной думе рассмотрели вопрос о запрете на получение жилищных сертификатов мигрантам, недавно получившими российское гражданство. На материальную помощь смогут претендовать только люди имеющие российский паспорт дольше 10 лет или семьи, где один из супругов рожден в РФ. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил депутат Государственной думы Михаил Матвеев.

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Депутаты от партии «Новые люди», Владислав Даванков и Сардана Авксентьева, предложили ограничить долю мигрантов в районах с их высокой концентрацией до 10% от общего числа жителей. Об этом говорится в документе, который депутаты направили в Министерство внутренних дел России. «Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович [Колокольцев — глава МВД], рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей», — сказано в документе. По словам депутатов, такая мера необходима для снижения уровня межэтнических конфликтов и повышения качества образования. В частности, вводимая квота должна помочь решить проблему замещения в школах детей, не владеющих русским языком, на фоне растущего числа детей мигрантов. Кроме того, предлагается запретить сдачу квартир иностранным гражданам в районах, где доля мигрантов превышает установленную квоту. Предусматривается проведение соответствующих проверок и мер по перераспределению мигрантов. Ранее в Государственной думе рассмотрели вопрос о запрете на получение жилищных сертификатов мигрантам, недавно получившими российское гражданство. На материальную помощь смогут претендовать только люди имеющие российский паспорт дольше 10 лет или семьи, где один из супругов рожден в РФ. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил депутат Государственной думы Михаил Матвеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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