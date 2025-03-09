09 марта 2025

В ХМАО главврач больницы заявил о травле после обвинений в проведении абортов без анестезии

Сургутский главврач Курносиков обвинил СМИ в травле из-за скандала с абортами
© Служба новостей «URA.RU»
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Курносиков обвинил журналистов в травле из-за скандала с абортами
Курносиков обвинил журналистов в травле из-за скандала с абортами Фото:

Главврач городской клинической больницы Сургута Михаил Курносиков заявил о травле в СМИ после публикаций о жалобах пациенток, которым якобы делали аборты без анестезии. В очернении репутации он обвинил иноагентов.

«Нет ни у кого претензий. Все в соответствии с законодательством. Это травля. Иноагенты пишут», — рассказал Курносиков «Подъему».

На проведение абортов без анестезии в сургутской городской клинической больнице журналистам рассказали сразу несколько пациенток. Они также отметили хамское отношение врачей.

В Депздраве ХМАО URA.RU сообщили о проверке, организованной по публикациям в СМИ. В самом медицинском учреждении также проводится служебная проверка.

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Главврач городской клинической больницы Сургута Михаил Курносиков заявил о травле в СМИ после публикаций о жалобах пациенток, которым якобы делали аборты без анестезии. В очернении репутации он обвинил иноагентов. «Нет ни у кого претензий. Все в соответствии с законодательством. Это травля. Иноагенты пишут», — рассказал Курносиков «Подъему». На проведение абортов без анестезии в сургутской городской клинической больнице журналистам рассказали сразу несколько пациенток. Они также отметили хамское отношение врачей. В Депздраве ХМАО URA.RU сообщили о проверке, организованной по публикациям в СМИ. В самом медицинском учреждении также проводится служебная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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