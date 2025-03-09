В ХМАО главврач больницы заявил о травле после обвинений в проведении абортов без анестезии

Главврач городской клинической больницы Сургута Михаил Курносиков заявил о травле в СМИ после публикаций о жалобах пациенток, которым якобы делали аборты без анестезии. В очернении репутации он обвинил иноагентов.
«Нет ни у кого претензий. Все в соответствии с законодательством. Это травля. Иноагенты пишут», — рассказал Курносиков «Подъему».
На проведение абортов без анестезии в сургутской городской клинической больнице журналистам рассказали сразу несколько пациенток. Они также отметили хамское отношение врачей.
В Депздраве ХМАО URA.RU сообщили о проверке, организованной по публикациям в СМИ. В самом медицинском учреждении также проводится служебная проверка.
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