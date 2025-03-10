В заваленном снегом Екатеринбурге массово переносят авиарейсы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летящие в город самолеты перенаправляют в другие города
Летящие в город самолеты перенаправляют в другие города Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного снегопада задержаны пять рейсов. Самолеты не могут вылететь в Хабаровск, Благовещенск, Москву, Нижневартовск и в Сургут. Информацией с URA.RU поделился читатель. 

«Уральские авиалинии», летевшие из Санкт-Петербурга в Хабаровск с остановкой в Екатеринбурге, задерживают рейс до 21:00. Вылет был запланирован на 19.05. Рейс из Москвы в Благовещенск с пересадкой в Екатеринбурге задержан с 20:25 до 21:00. 

Компания «Аэрофлот» перенесла полет в Москву с 21:10 на 23:30. В 20:10 не вылетел в Нижневартовск самолет компании Utair. Рейс задержан до 21:30. И с 21:10 на 00:00 перенесен полет в Сургут. 

Корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово заявили, что также четыре рейса не смогли приземлиться в столице Урала. «По метеоусловиям Екатеринбурга самолеты, следовавшие из Уфы, Москвы, Оренбурга, Дубая ушли на запасные аэродромы», — пояснили в Кольцово. 

Попросив пассажиров (в официальном telegram-канале аэропорта) следить за информацией. «Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге, у нас в Кольцово возможны задержки рейсов. Пожалуйста, следите за актуальной информацией о времени вылета и прибытия на онлайн-табло, и учитывайте метеоусловия при планировании поездки», — говорится в сообщении. 

Обстановка в аэропорту
Обстановка в аэропорту
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Ситуация с расписанием сейчас такая
Ситуация с расписанием сейчас такая
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного снегопада задержаны пять рейсов. Самолеты не могут вылететь в Хабаровск, Благовещенск, Москву, Нижневартовск и в Сургут. Информацией с URA.RU поделился читатель.  «Уральские авиалинии», летевшие из Санкт-Петербурга в Хабаровск с остановкой в Екатеринбурге, задерживают рейс до 21:00. Вылет был запланирован на 19.05. Рейс из Москвы в Благовещенск с пересадкой в Екатеринбурге задержан с 20:25 до 21:00.  Компания «Аэрофлот» перенесла полет в Москву с 21:10 на 23:30. В 20:10 не вылетел в Нижневартовск самолет компании Utair. Рейс задержан до 21:30. И с 21:10 на 00:00 перенесен полет в Сургут.  Корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово заявили, что также четыре рейса не смогли приземлиться в столице Урала. «По метеоусловиям Екатеринбурга самолеты, следовавшие из Уфы, Москвы, Оренбурга, Дубая ушли на запасные аэродромы», — пояснили в Кольцово.  Попросив пассажиров (в официальном telegram-канале аэропорта) следить за информацией. «Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге, у нас в Кольцово возможны задержки рейсов. Пожалуйста, следите за актуальной информацией о времени вылета и прибытия на онлайн-табло, и учитывайте метеоусловия при планировании поездки», — говорится в сообщении. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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