В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного снегопада задержаны пять рейсов. Самолеты не могут вылететь в Хабаровск, Благовещенск, Москву, Нижневартовск и в Сургут. Информацией с URA.RU поделился читатель.
«Уральские авиалинии», летевшие из Санкт-Петербурга в Хабаровск с остановкой в Екатеринбурге, задерживают рейс до 21:00. Вылет был запланирован на 19.05. Рейс из Москвы в Благовещенск с пересадкой в Екатеринбурге задержан с 20:25 до 21:00.
Компания «Аэрофлот» перенесла полет в Москву с 21:10 на 23:30. В 20:10 не вылетел в Нижневартовск самолет компании Utair. Рейс задержан до 21:30. И с 21:10 на 00:00 перенесен полет в Сургут.
Корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово заявили, что также четыре рейса не смогли приземлиться в столице Урала. «По метеоусловиям Екатеринбурга самолеты, следовавшие из Уфы, Москвы, Оренбурга, Дубая ушли на запасные аэродромы», — пояснили в Кольцово.
Попросив пассажиров (в официальном telegram-канале аэропорта) следить за информацией. «Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге, у нас в Кольцово возможны задержки рейсов. Пожалуйста, следите за актуальной информацией о времени вылета и прибытия на онлайн-табло, и учитывайте метеоусловия при планировании поездки», — говорится в сообщении.
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