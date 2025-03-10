Захарова прокомментировала готовность Дании отправить войска на Украину

Если Дания отправит свои войска на Украину, то она не сможет охранять Гренландию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что Дания готова направить свои войска на Украину в рамках общеевропейских усилий для поддержания мира, если это потребуется. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания принципиально готова к этому, если потребуется европейское присутствие для достижения соглашения о прекращении огня или мира. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен также не исключает возможность отправки миротворческих сил, но считает, что говорить об этом еще рано, так как конкретных планов пока нет.
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