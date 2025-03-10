Дания задумала отправить свои войска на Украину

В Копенгагене готовы в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира, если это будет необходимо. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на слова главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена.
«Если возникнет ситуация, когда для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», — сказал Расмуссен. Ранее телерадиокомпания DR также сообщала, что глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает возможность отправки миротворческих сил страны на Украину, но считает, что говорить об этом еще рано.
При этом глава датского МО Поульсен добавил, что на данный момент конкретных планов по этому вопросу пока нет. «Мы не приняли решения о внесении какого-то конкретного вклада. Это должно зависеть от того, как будут развиваться события», — приводит его слова DR.
Ранее про планы об отправке войск на Украину сообщали Лондон и Париж. Они готовы отправить около 30 тысяч военных ЕС. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил озабоченность по поводу возможной отправки воинских контингентов НАТО. По его словам, в этом случае конфликт приобретет «иное значение».
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