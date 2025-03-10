Обвиняемого во взятке экс-главу «Фонбета» не отпустили на СВО

Следователь Следственного комитета отказал бывшему руководителю букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину в запросе о временном освобождении для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Анохин просился на СВО, хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе. Возможно, Анохин попробует вновь добиться отправки на СВО уже после завершения предварительного расследования», — сообщил источник ТАСС. Это подтверждает, что следствие не видит возможности изменить условия содержания Анохина до завершения расследования.
Сергей Анохин, бывший глава букмекерской компании «Фонбет», был задержан по обвинению в даче взятки размером в 60 миллионов рублей сотруднику ФСБ для сокрытия хищения бюджетных средств. Это произошло после возобновления спецслужбами проверки его деятельности, которая была приостановлена в конце 2022 года.
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