10 марта 2025

Обвиняемого во взятке экс-главу «Фонбета» не отпустили на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Анохин может попытаться еще раз вступить в ряды армии
Сергей Анохин может попытаться еще раз вступить в ряды армии Фото:
новость из сюжета
Арестован экс-гендиректор «Фонбета»

Следователь Следственного комитета отказал бывшему руководителю букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину в запросе о временном освобождении для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Анохин просился на СВО, хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе. Возможно, Анохин попробует вновь добиться отправки на СВО уже после завершения предварительного расследования», — сообщил источник ТАСС. Это подтверждает, что следствие не видит возможности изменить условия содержания Анохина до завершения расследования.

Сергей Анохин, бывший глава букмекерской компании «Фонбет», был задержан по обвинению в даче взятки размером в 60 миллионов рублей сотруднику ФСБ для сокрытия хищения бюджетных средств. Это произошло после возобновления спецслужбами проверки его деятельности, которая была приостановлена в конце 2022 года.

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Следователь Следственного комитета отказал бывшему руководителю букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину в запросе о временном освобождении для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Анохин просился на СВО, хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе. Возможно, Анохин попробует вновь добиться отправки на СВО уже после завершения предварительного расследования», — сообщил источник ТАСС. Это подтверждает, что следствие не видит возможности изменить условия содержания Анохина до завершения расследования. Сергей Анохин, бывший глава букмекерской компании «Фонбет», был задержан по обвинению в даче взятки размером в 60 миллионов рублей сотруднику ФСБ для сокрытия хищения бюджетных средств. Это произошло после возобновления спецслужбами проверки его деятельности, которая была приостановлена в конце 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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