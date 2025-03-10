Арестованный за взятки гендиректор «Фонбета» просится на СВО

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Анохин уже дважды просился в зону спецоперации
Анохин уже дважды просился в зону спецоперации Фото:
новость из сюжета
Арестован экс-гендиректор «Фонбета»

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин, который был задержан по подозрению в даче взятки, обратился с просьбой отправить его на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили журналисты.

«Задержанный по подозрению в даче взятки гендиректор „Фонбет“ Сергей Анохин просит отправить его на СВО», — говорится в telegram-канале Sport Baza. По информации источника, Анохин впервые выразил желание участвовать в зоне боевых действий уже через несколько дней после своего задержания, и позже повторил свою просьбу. Однако, следователи пока не дали разрешения на его участие в СВО.

Сергей Анохин был задержан 29 января. Его обвинили в даче взятки на сумму 60 миллионов рублей сотруднику ФСБ с целью скрытия факта хищения бюджетных денег, которые были выделены «Фонбету» на развитие спорта в Москве.

По информации источников, он попал в поле зрения спецслужб в конце 2022 года, но проверка была приостановлена. В декабре 2024 года, узнав о возобновлении проверки, Анохин решил дать взятку.

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Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин, который был задержан по подозрению в даче взятки, обратился с просьбой отправить его на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили журналисты. «Задержанный по подозрению в даче взятки гендиректор „Фонбет“ Сергей Анохин просит отправить его на СВО», — говорится в telegram-канале Sport Baza. По информации источника, Анохин впервые выразил желание участвовать в зоне боевых действий уже через несколько дней после своего задержания, и позже повторил свою просьбу. Однако, следователи пока не дали разрешения на его участие в СВО. Сергей Анохин был задержан 29 января. Его обвинили в даче взятки на сумму 60 миллионов рублей сотруднику ФСБ с целью скрытия факта хищения бюджетных денег, которые были выделены «Фонбету» на развитие спорта в Москве. По информации источников, он попал в поле зрения спецслужб в конце 2022 года, но проверка была приостановлена. В декабре 2024 года, узнав о возобновлении проверки, Анохин решил дать взятку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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