Арестованный за взятки гендиректор «Фонбета» просится на СВО

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин, который был задержан по подозрению в даче взятки, обратился с просьбой отправить его на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили журналисты.
«Задержанный по подозрению в даче взятки гендиректор „Фонбет“ Сергей Анохин просит отправить его на СВО», — говорится в telegram-канале Sport Baza. По информации источника, Анохин впервые выразил желание участвовать в зоне боевых действий уже через несколько дней после своего задержания, и позже повторил свою просьбу. Однако, следователи пока не дали разрешения на его участие в СВО.
Сергей Анохин был задержан 29 января. Его обвинили в даче взятки на сумму 60 миллионов рублей сотруднику ФСБ с целью скрытия факта хищения бюджетных денег, которые были выделены «Фонбету» на развитие спорта в Москве.
По информации источников, он попал в поле зрения спецслужб в конце 2022 года, но проверка была приостановлена. В декабре 2024 года, узнав о возобновлении проверки, Анохин решил дать взятку.
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