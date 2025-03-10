В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь». Участниками стали более 100 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Завершились международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью „Тагильская сталь“. Более 100 атлетов из 17 регионов России, а также Беларуси и Казахстана боролись за награды. Трамплинный комплекс „Аист“ вновь подтвердил статус надежной площадки для соревнований высокого уровня, а наши спортсмены показали отличные результаты», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Особенно градоначальник выделил тагильчанку Кристину Прокопьеву, которая завоевала две серебряные медали прыжками с 120-метрового (K-120) и 90-метрового (K-90) трамплинов. Ей также дали специальный приз за самый техничный прыжок. Также он рассказал о бронзе сборной Свердловской области заработала в смешанных соревнованиях на трамплине К-90.
«В течение трех дней Кубка 70 наших волонтеров помогали организовывать мероприятие: встречали команды в аэропорту, помогали спортсменам в местах их проживания, работали со зрителями и судейской бригадой. Всем спасибо за яркий праздник спорта», — заключил Владислав Пинаев.
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