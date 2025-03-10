10 марта 2025

Пермский край досрочной выполнил поручение Путина по цифровизации

Свыше 210 госуслуг перевели в электронный вид в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье подвели итоги пятилетней работы в сфере цифровизации
В Прикамье подвели итоги пятилетней работы в сфере цифровизации Фото:

За последние пять лет в Прикамье в рамках национального проекта «Цифровая экономика» перевели в электронный формат более 210 госуслуг. Регион сумел досрочно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона.

«За последние пять лет в электронную форму было переведено свыше 210 услуг. Пермский край досрочно выполнил поручение президента — сегодня в регионе доступно в цифровом виде 100% массовых социально значимых услуг, которые были переведены в рамках нацпроекта „Цифровая экономика“. Только по ним за прошлый год поступило порядка 250 000 электронных обращений», — указано на сайте краевого правительства.

По данным министерства информационного развития и связи Пермского края, к началу 2025 года подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» имели 2 млн жителей региона. Из них 1,7 млн — являются активными пользователями портала.

Оцифровка государственных и муниципальных услуг продолжится благодаря новому национальному проекту «Экономика данных». Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу до конца 2025 года перевести в электронный формат не менее 20 востребованных услуг у пермяков.

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За последние пять лет в Прикамье в рамках национального проекта «Цифровая экономика» перевели в электронный формат более 210 госуслуг. Регион сумел досрочно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона. «За последние пять лет в электронную форму было переведено свыше 210 услуг. Пермский край досрочно выполнил поручение президента — сегодня в регионе доступно в цифровом виде 100% массовых социально значимых услуг, которые были переведены в рамках нацпроекта „Цифровая экономика“. Только по ним за прошлый год поступило порядка 250 000 электронных обращений», — указано на сайте краевого правительства. По данным министерства информационного развития и связи Пермского края, к началу 2025 года подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» имели 2 млн жителей региона. Из них 1,7 млн — являются активными пользователями портала. Оцифровка государственных и муниципальных услуг продолжится благодаря новому национальному проекту «Экономика данных». Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу до конца 2025 года перевести в электронный формат не менее 20 востребованных услуг у пермяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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