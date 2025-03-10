Пермский край досрочной выполнил поручение Путина по цифровизации

За последние пять лет в Прикамье в рамках национального проекта «Цифровая экономика» перевели в электронный формат более 210 госуслуг. Регион сумел досрочно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона.
«За последние пять лет в электронную форму было переведено свыше 210 услуг. Пермский край досрочно выполнил поручение президента — сегодня в регионе доступно в цифровом виде 100% массовых социально значимых услуг, которые были переведены в рамках нацпроекта „Цифровая экономика“. Только по ним за прошлый год поступило порядка 250 000 электронных обращений», — указано на сайте краевого правительства.
По данным министерства информационного развития и связи Пермского края, к началу 2025 года подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» имели 2 млн жителей региона. Из них 1,7 млн — являются активными пользователями портала.
Оцифровка государственных и муниципальных услуг продолжится благодаря новому национальному проекту «Экономика данных». Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу до конца 2025 года перевести в электронный формат не менее 20 востребованных услуг у пермяков.
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