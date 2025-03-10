Детский омбудсмен сообщила о состоянии раненых подростков в Курской области

При обстреле ТЦ в Курской области четыре подростка получили не тяжелые ранения. Сейчас им оказывают квалифицированную медпомощь, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Среди пострадавших четыре подростка — им оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, ранения не тяжелые», — написала детский омбудсмен в своем telegram-канале.
В результате атаки ВСУ один из снарядов попал в курский торговый центр «Добрыня», напоминает телеканал 360. О гибели трех человек рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. О девяти пострадавших сообщала «Национальная служба новостей». Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. В СК взяли инцидент на контроль, передает RT.
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