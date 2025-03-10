10 марта 2025

Детский омбудсмен сообщила о состоянии раненых подростков в Курской области

Львова-Белова: раненным подросткам при обстреле ТЦ под Курском помогают медики
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Львова-Белова заявила, что находится на связи с детским омбудсменом Курской области Натальей Листопадовой
Мария Львова-Белова заявила, что находится на связи с детским омбудсменом Курской области Натальей Листопадовой Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

При обстреле ТЦ в Курской области четыре подростка получили не тяжелые ранения. Сейчас им оказывают квалифицированную медпомощь, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Среди пострадавших четыре подростка — им оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, ранения не тяжелые», — написала детский омбудсмен в своем telegram-канале.

В результате атаки ВСУ один из снарядов попал в курский торговый центр «Добрыня», напоминает телеканал 360. О гибели трех человек рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. О девяти пострадавших сообщала «Национальная служба новостей». Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. В СК взяли инцидент на контроль, передает RT.

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При обстреле ТЦ в Курской области четыре подростка получили не тяжелые ранения. Сейчас им оказывают квалифицированную медпомощь, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Среди пострадавших четыре подростка — им оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, ранения не тяжелые», — написала детский омбудсмен в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ один из снарядов попал в курский торговый центр «Добрыня», напоминает телеканал 360. О гибели трех человек рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. О девяти пострадавших сообщала «Национальная служба новостей». Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. В СК взяли инцидент на контроль, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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