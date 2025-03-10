10 марта 2025

Над Курском прогремела серия взрывов

Shot: серия взрывов прогремела над Курском и Курчатовым
© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО сбивает воздушные цели над Курском
ПВО сбивает воздушные цели над Курском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Серия взрывов была зафиксирована в Курске и Курчатове, предположительно из-за действий системы ПВО, которая сбивает воздушные цели. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Было слышно минимум 5 взрывов над Курском и не менее 6 над Курчатовом. По словам местных жителей, система ПВО сбивает украинские БПЛА. Видны яркие вспышки в небе», — рассказали очевидцы telegram-каналу. Также о взрывах сообщают жители Октябрьского района Курской области.

В результате удара по торговому центру «Добрыня», расположенному в населенном пункте Белая Слобода Курской области, погибли четыре человека, сообщал ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает телеканал 360. Сначала было известно о трех жертвах, однако позже количество погибших возросло до четырех, среди которых две женщины, один мужчина и 18-летний юноша.

Также в результате атаки пострадали девять человек, включая четырех подростков в возрасте 13-14 лет. В настоящее время все раненые находятся в Беловской центральной районной больнице. В ближайшее время их планируется перевезти в областную клиническую больницу с помощью санитарной авиации, дополнил глава региона.

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Серия взрывов была зафиксирована в Курске и Курчатове, предположительно из-за действий системы ПВО, которая сбивает воздушные цели. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Было слышно минимум 5 взрывов над Курском и не менее 6 над Курчатовом. По словам местных жителей, система ПВО сбивает украинские БПЛА. Видны яркие вспышки в небе», — рассказали очевидцы telegram-каналу. Также о взрывах сообщают жители Октябрьского района Курской области. В результате удара по торговому центру «Добрыня», расположенному в населенном пункте Белая Слобода Курской области, погибли четыре человека, сообщал ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает телеканал 360. Сначала было известно о трех жертвах, однако позже количество погибших возросло до четырех, среди которых две женщины, один мужчина и 18-летний юноша. Также в результате атаки пострадали девять человек, включая четырех подростков в возрасте 13-14 лет. В настоящее время все раненые находятся в Беловской центральной районной больнице. В ближайшее время их планируется перевезти в областную клиническую больницу с помощью санитарной авиации, дополнил глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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