Украинским военным, которые покинули территорию Курской области, командование запретило распространять информацию о судьбе их пропавших сослуживцев. Соответствующая информация была опубликована в telegram-канале «Северный ветер».
«Выжившим ВСУшникам запретили рассказывать о судьбах побратимов», — пишет telegram-канал. Автор привел в пример слова одной из жен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая рассказала, что каждый военный боится за себя и информацию не разглашает.
Речь в публикации идет о военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады противника. Отмечается, что только немногие солдаты смогли сбежать в Сумскую область.
Как URA.RA писало ранее, главный командующий ВСУ Александр Сырский написал в социальной сети, что украинские войска отступают в Курской области. Находящимся здесь подразделениям российская сторона предложила сдаться, чтобы избежать тяжелых потерь. Заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет «Национальная служба новостей».
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