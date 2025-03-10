Ученики останутся дома в десятках населенных пунктов ХМАО
новость из сюжетаАктировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
В школах ХМАО массово отменили занятия из-за морозов у учеников первой смены. Всего актировки коснулись более чем полусотни населенных пунктов, сообщается на сайте «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -36,3 градуса», — гласит информация на сайте.
Первая смена
Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:
- Города: Нижневартовск, Лангепас, Мегион;
- Поселки городского типа: Белый Яр, Барсово, Излучинск;
- Поселки: Няксимволь, Солнечный, Зайцева речка;
- Села: Няксимволь, Ларьяк, Охтеурье, Покур;
- Деревни: Хулимсунт, Локосово, Чехломей, Большетархово, Вата.
Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:
- Города: Сургут, Белоярский, Покачи, Когалым, Лянтор, Пыть-Ях, Нефтеюганск;
- Поселки городского типа: Игрим, Березово, Федоровский, Талинка, Пойковский;
- Поселки: Светлый, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Нижнесортымский, Аган, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Карымкары, Комсомольский, Юганская Обь, Усть-Юган, Сингапай, Светлый;
- Села: Перегребное, Шеркалы, Полноват, Ванзеват, Теги, Казым, Селиярово, Сытомино, Лемпино, Чеускино, Корлики, Саранпауль, Перегребное, Шеркалы;
- Деревни: Чемаши, Нижние Нарыкары, Шайтанка, Русскинская, Лямина, Сайгатина, Каркатеевы, Щекурья, Ломбовож, Чемаши, Нижние Нарыкары.
Занятия с 1-го по 11-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:
- Города: Радужный;
- Поселки городского типа:, Новоаганск;
- Поселки: Сорум, Сосновка;
- Села: Варьеган.
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