10 марта 2025

В ХМАО массово отменили занятия в школах из-за 30-градусных морозов. Список

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Ученики останутся дома в десятках населенных пунктов ХМАО
Ученики останутся дома в десятках населенных пунктов ХМАО Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В школах ХМАО массово отменили занятия из-за морозов у учеников первой смены. Всего актировки коснулись более чем полусотни населенных пунктов, сообщается на сайте «Госуслуг». 

«Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -36,3 градуса», — гласит информация на сайте.

Первая смена

Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:

  • Города: Нижневартовск, Лангепас, Мегион;
  • Поселки городского типа: Белый Яр, Барсово, Излучинск;
  • Поселки: Няксимволь, Солнечный, Зайцева речка;
  • Села: Няксимволь, Ларьяк, Охтеурье, Покур;
  • Деревни: Хулимсунт, Локосово, Чехломей, Большетархово, Вата.

Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:

  • Города: Сургут, Белоярский, Покачи, Когалым, Лянтор, Пыть-Ях, Нефтеюганск;
  • Поселки городского типа: Игрим, Березово, Федоровский, Талинка, Пойковский;
  • Поселки: Светлый, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Нижнесортымский, Аган, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Карымкары, Комсомольский, Юганская Обь, Усть-Юган, Сингапай, Светлый;
  • Села: Перегребное, Шеркалы, Полноват, Ванзеват, Теги, Казым, Селиярово, Сытомино, Лемпино, Чеускино, Корлики, Саранпауль, Перегребное, Шеркалы;
  • Деревни: Чемаши, Нижние Нарыкары, Шайтанка, Русскинская, Лямина, Сайгатина, Каркатеевы, Щекурья, Ломбовож, Чемаши, Нижние Нарыкары.

Занятия с 1-го по 11-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:

  • Города: Радужный;
  • Поселки городского типа:, Новоаганск;
  • Поселки: Сорум, Сосновка;
  • Села: Варьеган.

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В школах ХМАО массово отменили занятия из-за морозов у учеников первой смены. Всего актировки коснулись более чем полусотни населенных пунктов, сообщается на сайте «Госуслуг».  «Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -36,3 градуса», — гласит информация на сайте. Первая смена Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах: Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах: Занятия с 1-го по 11-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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