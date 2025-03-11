За уничтожение газопровода «Северный поток» ответственны США. Об этом заявил словацкий депутат Европарламента Любош Блага.
«Они это сделали (уничтожили „Северный поток“, — прим. URA.RU). Все знают, что это были американцы, хотя в геополитике иногда правду скрывают. Но это точно так», — сообщил Любош Блага в беседе с ТАСС. По его словам, Штаты сделали это потому, что сами хотели продавать Европе сжиженный газ. Для этого, по его словам, и требовалась ликвидация российского газопровода, поскольку российский газ «гораздо дешевле, проще в поставках, более экологичен и гораздо более прозрачен».
Кроме того, депутат указал на другие маршруты поставок российского газа в Европу, которые также подверглись блокировке. Например, маршрут через Украину был прекращен по настоянию спонсоров Киева. А в настоящее время украинского президента Владимира Зеленского пытается перекрыть и газопровод «Турецкий поток». Эти действия, по мнению Благи, представляют собой опасную игру, наносящую ущерб экономической стабильности Евросоюза, построенного на дешевых энергетических ресурсах из РФ.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали «Турецкий поток» с помощью БПЛА. Венгрия и Турция призвали Евросоюз принять меры и защитить этот маршрут, который поставляет топливо в Европу.
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