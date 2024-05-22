В Копейске на праймериз ЕР заявились 23 человека, но ни одного партийца

22 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Блогер и участник СВО Евгений Волосов выдвинулся на праймериз ЕР Фото: Алексей Самаев © URA.RU На предварительном голосовании «Единой России» на довыборах в горсобрание Копейска (Челябинская область) выдвинулось 23 человека. При этом, по информации с портала праймериз, в списке кандидатов нет ни одного члена ЕР. «Среди кандидатов 13 сторонников партии. Остальные десять — беспартийные», — следует из информации о кандидатов на информресурсе праймериз. Среди кандидатов много представителей сферы образования, в том числе директора школы № 6 Евгения Подорванова и школы №44 Сергей Типушков. Также среди них сразу четыре работника нового ФОКа имени Булатова. Помимо директора Ролана Зантария в праймериз участвуют замдиректора, главбух и завхоз учреждения. Два кандидата — Евгений Волосов и Иван Козловский — имеют опыт участия в СВО. Выдвинулся на праймериз и бывший депутат горсобрания, беспартийный Василий Титов, который, судя по данным портала, теперь трудится сборщиком боеприпасов на заводе «Пластмасс». В ходе праймериз будут отобраны кандидаты, которые получат поддержку «Единой России» на довыборах по шести свободным избирательным округам в горсобрание Копейска. Пять мест освободились по решению суда, который постановил лишить депутатов статуса за конфликт интересов осенью 2023 года. Еще один сложил полномочия по состоянию здоровья в марте текущего года. Также предварительное голосование проводится среди кандидатов в городскую думу Челябинска. В связи с изменением устава города дума обновится в полном составе, кроме того, поменяется схема выборов. Из 37 депутатов 25 получат поддержку партии по одномандатным округам, 12 — по партийному списку. На 12 мест по списку претендуют 29 кандидатов. По каждому из 25 одномандатных округов на поддержку партии претендуют от четырех до семи кандидатов — всего 131 человек. Предварительное голосование проходит на портале партии и завершится 26 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На предварительном голосовании «Единой России» на довыборах в горсобрание Копейска (Челябинская область) выдвинулось 23 человека. При этом, по информации с портала праймериз, в списке кандидатов нет ни одного члена ЕР. «Среди кандидатов 13 сторонников партии. Остальные десять — беспартийные», — следует из информации о кандидатов на информресурсе праймериз. Среди кандидатов много представителей сферы образования, в том числе директора школы № 6 Евгения Подорванова и школы №44 Сергей Типушков. Также среди них сразу четыре работника нового ФОКа имени Булатова. Помимо директора Ролана Зантария в праймериз участвуют замдиректора, главбух и завхоз учреждения. Два кандидата — Евгений Волосов и Иван Козловский — имеют опыт участия в СВО. Выдвинулся на праймериз и бывший депутат горсобрания, беспартийный Василий Титов, который, судя по данным портала, теперь трудится сборщиком боеприпасов на заводе «Пластмасс». В ходе праймериз будут отобраны кандидаты, которые получат поддержку «Единой России» на довыборах по шести свободным избирательным округам в горсобрание Копейска. Пять мест освободились по решению суда, который постановил лишить депутатов статуса за конфликт интересов осенью 2023 года. Еще один сложил полномочия по состоянию здоровья в марте текущего года. Также предварительное голосование проводится среди кандидатов в городскую думу Челябинска. В связи с изменением устава города дума обновится в полном составе, кроме того, поменяется схема выборов. Из 37 депутатов 25 получат поддержку партии по одномандатным округам, 12 — по партийному списку. На 12 мест по списку претендуют 29 кандидатов. По каждому из 25 одномандатных округов на поддержку партии претендуют от четырех до семи кандидатов — всего 131 человек. Предварительное голосование проходит на портале партии и завершится 26 мая.